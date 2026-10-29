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Gercüş'ün sarp kayalıklarında çizgili sırtlan görüldü

Batman'ın Gercüş ilçesi Gönüllü köyünde, hayvan otlatırken cep telefonuyla kaydedilen nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan, arazide görüntülendi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:44

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Gercüş'ün sarp kayalıklarında çizgili sırtlan görüldü

Gercüş'ün sarp kayalıklarında çizgili sırtlan görüldü

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyü yakınlarında, nesli tehlike altında olduğu belirtilen çizgili sırtlan köy sakinleri tarafından görüntülendi. Olayı kaydeden kişi, bölgedeki doğal yaşam açısından önemli sayılabilecek anlara tanıklık etti.

görüntülerin kaydı:

Köy sakini Rojhat Kavak, dağlık alanda hayvanlarını otlattığı sırada karşılaştığı hayvanı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, çizgili sırtlanın sarp kayalıklar ve dağlık arazide rahatça hareket ettiği, çevreyi inceledikten sonra bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

bölgedeki gözlemler ve önemi:

Kaydedilen görüntüler, türün bölgedeki varlığına ilişkin doğrudan bir tanıklık sağlıyor. Sarp arazide kendine özgü hareketleriyle dikkat çeken hayvanın kısa sürede ortadan kaybolması, yerel yaşam alanlarının fauna üzerindeki etkilerine dair çıkarımlar için kayıt değerini artırıyor. Görüntüler, gerektiğinde tür takibi ve korunmasına yönelik çalışmalarda referans teşkil edebilir.

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNE BAĞLI GÖNÜLLÜ KÖYÜNDE, NESLİ TEHLİKE ALTINDA BULUNAN ÇİZGİLİ SIRTLAN CEP...

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNE BAĞLI GÖNÜLLÜ KÖYÜNDE, NESLİ TEHLİKE ALTINDA BULUNAN ÇİZGİLİ SIRTLAN CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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