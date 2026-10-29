Karasaz’da dağlık alanda mahsur kalan çoban ve yaklaşık 200 küçükbaş kurtarıldı

Elazığ’ın Karasaz köyünde dağlık arazide mahsur kalan bir çoban ile beraberindeki hayvan sürüsüne ulaşılması için ekipler seferber oldu. Bölgeye ulaşamayan ve kendisinden haber alınamayan çobanın durumu ihbar edilince kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Müdahale süreci:

Alınan bilgi üzerine Jandarma ekipleri duruma müdahale etti ve operasyon için kazıcı yükleyici iş makinesi talebinde bulundu. İstemde bulunan birime destek vermek üzere Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerine ait iş makineleri sevk edildi. Ekipler zorlu arazi koşullarına rağmen koordineli şekilde ilerleyerek arama-kurtarma faaliyetlerini yürüttü.

Kurtarma ve sonuç:

Çalışmaların ardından mahsur kalan çobana ve beraberindeki yaklaşık 200 küçükbaş hayvana ulaşılması sağlandı. Bölgedeki müdahalenin planlandığı şekilde tamamlandığı, ekiplerin çalışmasının başarısızlıkla sonuçlanmadığı bildirildi. Olayda can kaybı veya ilave olumsuzluğa dair bilgi paylaşılmadı.

Olayda görev alan kurumların koordinasyonu ve iş makinelerinin kullanımı, dağlık alanlarda benzer durumlarda müdahale kapasitesinin önemini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, benzeri olaylarda erken ihbar ve koordinasyonun kurtarma sürecini hızlandırdığını vurguladı.

ELAZIĞ’DA DAĞLIK ALANDA MAHSUR KALAN ÇOBAN VE 200 KÜÇÜKBAŞ HAYVANI KURTARILDI