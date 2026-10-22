Aydın'dan minik Muhammed için birlik çağrısı

Aydın büyükşehir başkanı destek çağrısı yaptı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, DMD kas hastası minik Muhammed Serhat Savaş ve ailesini makamında kabul etti. Ziyaretin ardından başkan, Muhammed için kamuoyuna destek çağrısında bulundu.

Ziyaret ve çağrı:

Başkan Çerçioğlu yaptığı paylaşımda aileyle gerçekleşen görüşmeye değinerek, "Haydi Aydın, haydi Türkiye, DMD hastası evladımız Muhammed Serhat’a umut oluyoruz. Küçük desteklerimizle, büyük bir umudu gerçekleştiriyoruz. Tüm Aydın halkından, tüm Türkiye’den desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aileden teşekkür:

Minik Muhammed’in anne ve babası ise desteklerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na ve hayırseverlere teşekkür etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, DMD KAS HASTASI MİNİK MUHAMMED SERHAT SAVAŞ İÇİN DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNARAK "KÜÇÜK DESTEKLERİMİZLE, BÜYÜK BİR UMUDU GERÇEKLEŞTİRİYORUZ" DEDİ.