Aydın'de Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün eğitimleriyle çocuklara su tasarrufu öğretiliyor

Aydın'da okullarda su verimliliği eğitimi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen su verimliliği eğitimleri kapsamında Buharkent ilçesindeki iki ilkokulda öğrencilerle bir araya gelinerek bilgilendirme yapıldı. Eğitimler, Gelenbe Ali Çevik İlkokulu ve Savcıllı İlkokulu'nda düzenlendi ve çocuklara suyun yaşam için önemi anlatıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimler sırasında öğrencilere su kaynaklarının korunması, tasarruflu kullanımı ve günlük hayatta uygulanabilecek pratik tasarruf yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Sunum ve sohbet formatında gerçekleştirilen programda, suyun sürdürülebilir kullanımı ve küçük yaşta kazanılan alışkanlıkların uzun vadede etkileri üzerinde duruldu.

Gelecek nesillere hedefler:

Çalışmanın temel amacı, gelecek nesillerde su bilinci oluşturmak olarak belirtildi. Yetkililer, su kaynaklarının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti ve benzer farkındalık faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SU VERİMLİLİĞİ EĞİTİMLERİ KAPSAMINDA BUHARKENT İLÇESİNDEKİ İKİ İLKOKULDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELİNEREK SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE TASARRUFLU KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.