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Aydın'de Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün eğitimleriyle çocuklara su tasarrufu öğretiliyor

Buharkent'te yapılan eğitimde ilkokul öğrencilerine suyun önemi, günlük tasarruf yöntemleri ve kaynak koruma bilinci aşılandı; çalışmalar sürecek.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 08:53

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydın'de Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün eğitimleriyle çocuklara su tasarrufu öğretiliyor

Aydın'da okullarda su verimliliği eğitimi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen su verimliliği eğitimleri kapsamında Buharkent ilçesindeki iki ilkokulda öğrencilerle bir araya gelinerek bilgilendirme yapıldı. Eğitimler, Gelenbe Ali Çevik İlkokulu ve Savcıllı İlkokulu'nda düzenlendi ve çocuklara suyun yaşam için önemi anlatıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimler sırasında öğrencilere su kaynaklarının korunması, tasarruflu kullanımı ve günlük hayatta uygulanabilecek pratik tasarruf yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Sunum ve sohbet formatında gerçekleştirilen programda, suyun sürdürülebilir kullanımı ve küçük yaşta kazanılan alışkanlıkların uzun vadede etkileri üzerinde duruldu.

Gelecek nesillere hedefler:

Çalışmanın temel amacı, gelecek nesillerde su bilinci oluşturmak olarak belirtildi. Yetkililer, su kaynaklarının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti ve benzer farkındalık faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SU VERİMLİLİĞİ EĞİTİMLERİ KAPSAMINDA...

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SU VERİMLİLİĞİ EĞİTİMLERİ KAPSAMINDA BUHARKENT İLÇESİNDEKİ İKİ İLKOKULDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELİNEREK SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE TASARRUFLU KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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