Aydın'ın yollarında eş zamanlı dönüşüm

Aydın genelinde kapsamlı yol çalışmaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yürüttükleri yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarıyla ulaşım altyapısını yeniliyor. Belediye, altyapı yatırımlarını 17 ilçede eş zamanlı olarak hayata geçiriyor ve farklı noktalarda ulaşımı rahatlatmayı hedefliyor.

Çalışma alanları:

Çalışmalar güncel olarak; Bozdoğan ilçesinde Atatürk Caddesi ile Güvenir ve Alhisar Mahallelerinde, Buharkent ilçesinde Gelenbe Mahallesi’nde, Çine ilçesinde Topçam, Çöğürlük, Ünlüce ve Karanfiller Mahallelerinde, Didim ilçesinde Ortaokul, Yeşilkent, 5539. ve Kıray Caddelerinde, Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı’nda, A1 kanal yolunda, Elizdere Köprüsü’nde, Zeytindalı, Turgut Özal, Efekent, Kızılçay, Yaşar Kemal, Efeler ve Kültür Bulvarlarında, Ara Güler ve Ekin Caddelerinde, Pınardere ve Eğrikavak Mahallelerinde, İncirliova ilçesinde Cılımbız ve İkizdere Mahallelerinde, Karacasu ilçesinde Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile Ataköy Mahallesi’nde, Köşk ilçesinde Cumayanı ve Ahatlar Mahallelerinde, Kuşadası ilçesinde Soğucak Mahallesi’nde, Kuyucak ilçesinde Ovacık, Yukarıkayacık ve Feslek Mahallelerinde, Nazilli ilçesinde Ocaklı, Örencik, Dereağzı ve Beğerli Mahallelerinde, Söke ilçesinde 1354. Cadde ile Demirçay Mahallesi’nde, Sultanhisar ilçesinde Malgaçmustafa ve Malgaçemir Mahallelerinde, Yenipazar ilçesinde Hamzabali Mahallesi’nde ve Nazilli ile Bozdoğan ilçeleri Beğerli ile Yazıkent Mahalleleri arasında bulunan yolda eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Hedefler ve uygulamalar:

Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor. Ekipler hem asfaltlama hem de yol düzenleme, onarım ve yola ilişkin diğer teknik işler üzerinde çalışıyor; bu sayede yerel ulaşımın konforu ve güvenliği artırılıyor.

Belediye çalışmalarıyla ilgili değerlendirmesinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımlarımızı 17 ilçemizin tamamında eş zamanlı olarak hayata geçiriyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, 17 İLÇEDE EŞ ZAMANLI YÜRÜTTÜĞÜ YOL YAPIM, BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARIYLA FARKLI NOKTALARDAKİ ULAŞIM ALTYAPISINI YENİLİYOR.