Tevfik Akkaş'ın turnuva serüveni:

Hırvatistan'ın Pore kentinde süren U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Aydınlı milli boksör Tevfik Akkaş, çıktığı üç karşılaşmayı da ilk rauntta nakavt ederek finale yükseldi. Şampiyonada sırasıyla Sırp, Ermeni ve Ukraynalı rakiplerini aynı sonla yenen Akkaş, yarınki finalde Azerbaycanlı bir sporcu ile ringe çıkacak.

Finaldeki rakibinin Gençler Avrupa Şampiyonu ve dünya ikincisi unvanlarına sahip olduğu belirtiliyor. Akkaş, turnuva boyunca gösterdiği agresif savunma üstü hücum ve bitirici vuruşlarla altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor; hedefi İstiklal Marşı'nı Avrupa'da okutmak.

Teknik ekipten iddialı sözler:

Milli Takım Teknik Direktörü ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü Yavuz Kılıç, sporcusunun performansından gurur duyduğunu belirterek final öncesinde iddialı konuştu: "Çok çalıştık, çok emek verdik. Bugünlere gelmek kolay olmadı. Üç maçımızı da nakavtla geçerek Türk’ün gücünü herkese gösterdik. Bu yaş kategorisinde Avrupa şampiyonalarında bütün maçlarını nakavtla kazanan bir Türk boksör bulunmuyor. Tevfik, finali de kazanarak bunu başaran ilk Türk boksör olmak ve tarihe geçmek istiyor. Yarınki finalde rakibimiz Gençler Avrupa Şampiyonu ve dünya ikincisi olan Azerbaycanlı sporcu. İnşallah Tevfik maçını kazanarak İstiklal Marşımızı okutacak. Ona güvenim tam. Sporcumla gurur duyuyorum"

Beklentiler ve tarihçe:

Akkaş, finalde galip gelmesi halinde hem U-23 Avrupa şampiyonluğunu kazanacak hem de Avrupa şampiyonalarında tüm maçlarını nakavtla tamamlayan ilk Türk boksör olarak tarihe geçme fırsatını yakalayacak. Aydın ve Türkiye, milli sporcunun final performansını ve getireceği başarıyı bekliyor.

HIRVATİSTAN'DA DÜZENLENEN U-23 AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI'NDA RİNGE ÇIKAN AYDINLI MİLLİ BOKSÖR TEVFİK AKKAŞ, SIRP, ERMENİ VE UKRAYNALI RAKİPLERİNİ İLK RAUNTTA NAKAVT EDEREK FİNALE YÜKSELDİ