Manavgat'ta maç sonrası kavga: jandarma müdahalesi

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grup'ta zirve mücadelesi veren takımların karşılaştığı maçta son düdükle birlikte olaylar çıktı. Namağlup lider Manavgat Belediyespor, 1955 Seydişehir Alüminyumspor'u 4-1 yenerek sahadan galip ayrıldı; ancak müsabakanın bitiş anında yaşanan gerginlik maçı gölgelemedi.

Tribünlerde ve tünelde gerginlik:

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte 1955 Seydişehir Alüminyumsporlu oyuncular çıkış tüneline yönelirken, tribünlerden sahaya yabancı madde atıldı. Güvenlik güçleri ve özel güvenlik görevlileri, olayların daha da büyümesini önlemek için sahaya ve tünel çevresine müdahale etti.

Gözaltı ve şikayet süreci:

Sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan, karşılaşmayı tribünden izleyen Manavgat Belediyesporlu Cengizhan Kasap'ın, 1955 Seydişehir Alüminyumspor oyuncusu Osman Çağlar Uç'a çıkış tünelinde kafa attığı ve bu nedenle jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Özel güvenlik personeli iki futbolcunun arasına girerek hadisenin yayılmasını engellemeye çalıştı.

Osman Çağlar Uç'un kaşında yara oluştuğu ve dikiş atıldığı bildirildi. Uç, hastanede darp raporu alıp şikayette bulundu. Cengizhan Kasap hakkında ise Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerince kasten yaralama suçundan işlem başlatıldı.

Kulüpler arasındaki bu gerilimin geçmişi olduğu, iki futbolcu arasında sezon hazırlıkları sırasında Seydişehir'de oynanan hazırlık maçında da tartışma yaşandığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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