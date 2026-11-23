Kış spor okulları aralık dönemi kayıtları başlıyor:

Kestel Belediyesi, sporun her yaş grubuna ulaşması ve ilçede güçlü bir spor altyapısı oluşturma hedefiyle Kestel Belediyespor çatısı altında düzenlenen Kış Spor Okullarının aralık ayı kayıtlarını başlatıyor. 14 farklı branş seçeneğiyle yürütülen programda basketbol, voleybol, cimnastik, tekerlekli sürat pateni, Kyokushin karate, halk dansları, kickboks, özel çocuklar hareket eğitimi, geleneksel Türk okçuluğu, güreş, badminton, temel hareket eğitimi, dart ve satranç eğitimleri verilecek. Kayıtlar 23 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

Eğitim alanları ve branş dağılımı:

Hizmetler, ilçe genelindeki farklı tesislerde eş zamanlı yürütülecek. 15 Temmuz Spor Salonunda basketbol, voleybol, cimnastik ve tekerlekli sürat pateni; Sosyal Tesislerde Kyokushin karate, halk dansları, kickboks, özel çocuklar hareket eğitimi, geleneksel Türk okçuluğu ve dart; Mandıras Tesislerinde güreş; Toplu Konutlar Spor Salonunda badminton; Çilek Sosyal Yaşam Merkezinde 3-6 yaş grubuna yönelik temel hareket eğitimi; Gençlik Merkezinde ise satranç eğitimleri düzenlenecek.

Online başvuru ile erişilebilirlik:

Kestel Belediyesi, spor hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla kayıt sürecini dijitalleştiriyor. Yeni uygulama sayesinde aileler, tesislere gitmeden çocuklarının kayıtlarını internet üzerinden tamamlayabilecek; sistem aralık ayı kayıtlarıyla birlikte ilk kez kullanılacak. Başvurular www.kestelbelediyespor.com adresi üzerinden online olarak alınacak.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol çocukların ve gençlerin gelişiminde sporun önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: "Biz, sporu yalnızca bir faaliyet alanı olarak görmüyoruz. Spor; çocuklarımızın karakterini şekillendiren, disiplin kazandıran, özgüvenlerini geliştiren ve onları geleceğe hazırlayan önemli bir eğitim sürecidir. Kestel’imizde her çocuğumuzun yeteneğini keşfedebileceği, kendisini geliştirebileceği ve sporla iç içe büyüyebileceği imkânları artırıyoruz. Bugün 14 farklı branşta sunduğumuz eğitimlerle çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Amacımız, Kestel’den yeni şampiyonlar yetiştirirken aynı zamanda sağlıklı, özgüvenli ve başarılı nesillerin yetişmesine katkı sunmaktır. Sporcularımızın, ailelerimizin ve antrenörlerimizin yanında olmaya, Kestel’imizi sporun her branşında daha ileriye taşımaya kararlıyız."

Kayıtlar ve branş tercihleriyle ilgili detaylı bilgi ile başvuru işlemleri için ilan edilen tarihte www.kestelbelediyespor.com adresi takip edilebilir.

KESTEL BELEDİYESPOR BÜNYESİNDE 14 FARKLI BRANŞTA GERÇEKLEŞTİRİLEN KIŞ SPOR OKULLARININ ARALIK AYI KAYITLARI, 23 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR.