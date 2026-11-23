maç bilgileri:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta İngiliz temsilcisi Aston Villa ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar turnuvada şu ana dek 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6 puanda ve 18. sırada bulunuyor; Aston Villa ise 3 galibiyet, 1 beraberlikle 9 puan ve averajla 6. basamakta yer alıyor.

takımların son durumu:

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 4-2 ve Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken, Sporting'e 3-1 ve Barcelona'ya 4-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'yı mağlup ederek organizasyonda üst üste 3. galibiyetini almak istiyor.

Aston Villa ise grup maçlarında Club Brugge'u 3-2, Fenerbahçe'yi 6-0 ve Viking'i 3-1 yenerken, Barcelona'ya 3-0 mağlup oldu. Premier Lig'de ise 11 maç sonunda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 puan ve 12. sırada yer alıyor.

galatasaray'ın Avrupa geçmişi:

Galatasaray, Avrupa kupalarında toplam 344 maça çıktı; bu müsabakalarda 123 galibiyet, 131 mağlubiyet ve 90 beraberlik aldı. Cimbom rakip fileleri 476 kez havalandırırken, kalesinde 527 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Galatasaray daha önce 138 karşılaşma oynadı; bu maçların 36'sını kazanırken, 70'ini kaybetti ve 32'si berabere bitti. Aslan bu organizasyonda 147 gol atarken, kalesinde 239 gole engel olamadı.

ingiliz takımlarıyla rekabet ve teknik ekip verileri:

Galatasaray, İngiliz ekipleriyle bugüne dek 28 kez karşılaştı; bu maçlarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet kaydetti. Cimbom bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile eşleşti. Evinde İngiliz takımlarıyla oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez mağlup olan Galatasaray, son 3 iç saha sınavından da galip ayrıldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa kupalarında daha önce 42 müsabaka yönetti; Buruk bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Yarınki maçla birlikte deneyimli çalıştırıcı Avrupa'da 43. maçına çıkacak.

oyuncu performansları ve sakatlıklar:

Galatasaray'da 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda dikkat çekiyor. Batrakov geride kalan 4 maçta 4 gol attı; Stuttgart'a 2, Barcelona ve Lille karşılaşmalarında ise birer gole imza attı.

Sarı-kırmızılılarda tedavileri devam eden Victor Osimhen, Rafael Leao, Ismail Jakobs ve Roland Sallai'nin müsabaka durumu son antrenmandan sonra netlik kazanacak.

aston villa ve hakem bilgileri:

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa kadrosunda geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Tammy Abraham da yer alıyor. İngiliz ekibi Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı; tek yenilgiyi 18 Ekim 1994'te Trabzonspor deplasmanında 1-0 skorla yaşadı.

Galatasaray-Aston Villa maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert yönetecek. Yardımcılıkları Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak; dördüncü hakem Florian Badstübner, VAR'da Sören Storks ve AVAR'da Johann Pfeifer görev alacak.

Yarınki karşılaşma, hem grup sıralaması hem de takımların Şampiyonlar Ligi hedefleri açısından belirleyici bir sınav niteliği taşıyor; Galatasaray sahasında kazanarak üst üste üçüncü galibiyet serisini hedefliyor.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 5. HAFTASINDA YARIN EVİNDE İNGİLİZ TEMSİLCİSİ ASTON VİLLA İLE MÜCADELE EDECEK. (ARŞİV)