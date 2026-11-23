Çameli mutfağından tarifler yapay zekâda

Denizli'nin 'Sakin Şehir' unvanlı ilçesi Çameli, yayla turizmi ve odun ateşinde hazırlanan geleneksel yemekleriyle biliniyor. Elmalı Gastronomi Şöleni'nde sahneye çıkan yöresel lezzetlerin tarifleri, malzemeleri ve kültürel hikâyeleri, Prof. Dr. Serkan Bertan tarafından geliştirilen GastroMAYZ yapay zekâ sohbet robotu için kayıt altına alındı. Projenin amacı, ağızdan ağıza aktarılan mutfak bilgisini gelecek kuşaklara dijital olarak taşımak.

GastroMAYZ ile gastronomi mirasının kayıt altına alınması:

Prof. Dr. Serkan Bertan, Gastronomi Mirasımızı Aktaran Yapay Zekâ Robotu olarak tanımladığı GastroMAYZ ile geleneksel yemeklerin tariflerinin, kullanılan malzemelerin ve bu lezzetlerin toplumdaki yerini anlatan hikâyelerin belge altına alındığını belirtti. Bertan, sofraların coğrafi ve toplumsal koşullarla şekillendiğine vurgu yaparak, kültürel değerlerin korunmasının sadece tarifleri saklamakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda pişirme yöntemleri, servis ritüelleri ve paylaşma alışkanlıklarının da kayda geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Denizli ve Çameli mutfağının özellikleri:

Denizli mutfağında tencere yemekleri ön planda olup yörede yetiştirilen doğal, mevsiminde ürünler tercih ediliyor. Kahvaltıların doyurucu, akşam yemeklerinin ise hazmettirici öğünler şeklinde düzenlendiği, yufka kullanımının yaygın olduğu belirtildi. Şölen konuşmasında paylaşma ve dayanışma geleneğinin sofra düzeninde kendini gösterdiği; sinilerde aşların paylaşıldığı, yemekler gelmeden önce bismillah denildiği, yemeğin bitmeden diğer yemeğin servis edilmediği ve israfın önlenmesine özen gösterildiği vurgulandı.

Yerel mutfakta öne çıkan örnekler arasında Tarna aşı ve keşkek bulunuyor. Düğünler ve kutlamalarda keşkek vazgeçilmez bir öğün olarak sunuluyor; aynı zamanda toplu yemek geleneği, yağmur duasından asker uğurlamaya kadar farklı sosyal etkinliklerde de sürdürüyor. Şölen anlatımlarında geçen yerel bir söz olarak, 'doksan topan tarhanası olan ve doksan kütüğü olan kışı rahat geçirirmiş' ifadesi yörede tarhananın kış hazırlığındaki önemini gösteriyor.

GastroMAYZ projesi, yalnızca tarifleri yazılı hale getirmeyi değil, aynı zamanda pişirme sırasında kullanılan teknikleri, ateş yönetimini ve yöresel malzeme seçimlerinin nedenlerini de kayda geçirmeyi hedefliyor. Bu sayede sıradan bir tarif kaydından öte, yerel gastronomi pratiğinin bütüncül bir arşivi oluşturulması amaçlanıyor.

Elmalı Gastronomi Şöleni'nde yürütülen kayıt çalışmaları, Çameli'nin mutfak kültürünü dijital çağa taşımak için atılan somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Proje, gelecekte benzer bölgelerdeki gastronomi mirasının korunmasına örnek teşkil edebilir ve yöresel bilgilerin hem yerel halk hem de araştırmacılar için erişilebilir olmasını sağlayabilir.

DENİZLİ'NİN YAYLA TURİZMİ MERKEZİ OLAN SAKİN ŞEHRİ ÇAMELİ'NİN ODUN ATEŞİNDE HAZIRLANAN YÖRESEL LEZZETLERİNİN TARİFLERİ, MALZEMELERİ VE HİKÂYELERİ GASTRONOMİ MİRASI YAPAY ZEKA ROBOTUNDA YER ALACAK.