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Aydınlı Suna Durmaz Koprivnica'da Balkan ikinciliğine uzandı

Suna Durmaz, 2-4 Ekim 2026'de Koprivnica'da düzenlenen U-20 Balkan Şampiyonası'nda 57 kiloda ikinci olarak Aydın'ı gururlandırdı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aydınlı Suna Durmaz Koprivnica'da Balkan ikinciliğine uzandı

Suna Durmaz'ın Koprivnica'daki başarısı:

Suna Durmaz, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 2-4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen U-20 Genç Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda 57 kg kategorisinde Türkiye'yi temsil etti ve turnuvayı Balkan ikincisi olarak tamamladı.

turnuva ve kategori bilgileri:

Genç kadınlar kategorisinde mindere çıkan Durmaz, çıktığı müsabakalarda elde ettiği dereceyle önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Organizasyon 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Koprivnica'da gerçekleştirildi ve Durmaz, 57 kiloda ikinci sırayı aldı.

kurumun tebrik mesajı:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: '2-4 Ekim 2026 tarihlerinde Hırvatistan’ın Koprivnica kentinde düzenlenen U-20 Genç Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası’nda 57 kg’da ülkemizi temsil eden Suna Durmaz, turnuvayı Balkan 2.’si olarak tamamladı. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz'

AYDINLI GENÇ GÜREŞÇİ SUNA DURMAZ, HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN U-20 GENÇ KADINLAR GÜREŞ BALKAN...

AYDINLI GENÇ GÜREŞÇİ SUNA DURMAZ, HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN U-20 GENÇ KADINLAR GÜREŞ BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA 57 KİLODA BALKAN İKİNCİLİĞİ ELDE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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