Aydınspor'da yönetim arayışı hız kazandı

Aydınspor yönetim kurulu değerlendirmesi:

Aydınspor Yönetim Kurulu, kulübün geleceğine yön verecek yeni yapılanma süreci kapsamında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kulübe iletilen 1400'ü aşkın başvuru ayrıntılı biçimde ele alındı ve başvuruların titizlikle incelendiği ifade edildi.

Yönetim Kurulu, başvuruların gösterdiği yoğun ilginin kulübün geleceği adına önemli bir umut kaynağı olduğunu vurguladı ve bu ilginin yeniden yapılanma sürecine olumlu katkı sağlayacağı bildirildi.

Adaylarla görüşmeler ve öncelikler:

Toplantının ardından, başkanlık ve yöneticilik için öne çıkan adaylarla kısa süre içinde görüşmelere başlanacağı duyuruldu. Görüşmelerde öncelik olarak güven veren, liyakatli ve kulübü yeniden ayağa kaldıracak somut projelere sahip adayların değerlendirilmesi planlanıyor.

Yönetim Kurulu, sürecin şeffaf ve ölçütlere dayalı yürütüleceğini; amaçlarının Aydınspor'u eski gücüne kavuşturacak, sürdürülebilir ve güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak olduğunu belirtti.

Resmi açıklama ve duyurulacak gelişmeler:

Kulüp açıklamasında, Aydınspor'un geleceği adına heyecan ve umut veren başka gelişmelerin de bulunduğu; bu gelişmelerin çok yakında kulübün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklama, kulübün ifadesiyle şu sözlerle sonlandırıldı: "Yeni bir dönem başlıyor. Umut dolu yarınlar bizi bekliyor".

AYDINSPOR’DA BAŞKANLIK BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLDİ