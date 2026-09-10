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Aydınspor’un kaderini belirleyecek buluşma: adaylar 11 eylül’de değerlendirilecek

Aydınspor’a Türkiye ve Avrupa’dan çok sayıda aday başvurdu; başvurular 11 eylül’de taraftar temsilcilerinin katılacağı toplantıda değerlendirilecek.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aydınspor’un kaderini belirleyecek buluşma: adaylar 11 eylül’de değerlendirilecek

Aydınspor’da başkanlık süreci hız kazanıyor

Aydınspor’un yeni yönetim arayışına açtığı ilan, hem yurtiçinden hem de yurtdışından ciddi ilgi topladı. Kulübe yapılan başvuruların büyük kısmı Türkiye’nin farklı illerinden gelirken, Avrupa’dan da adaylar sürece dahil oldu. Kulüp yönetimi, gelen dosyaları 11 eylül tarihinde yapılacak toplantıda masaya yatırma kararı aldı.

Aday başvuruları ve toplantı detayları:

Toplantıya, kulübün mevcut yönetim kurulunda yer alan ve taraftar temsilcilerinden oluşan ekip katılacak. Yapılan açıklamaya göre, başvuruların değerlendirilmesi sırasında adayların kulübe biçtikleri vizyon, sürdürülebilir yönetim ve Aydın ile kuracakları ilişki öncelikli kriterler arasında yer alacak. Değerlendirme sürecinin ardından uygun bulunan adaylarla yeniden iletişim kurulacak ve ortak bir yönetim yapısı oluşturma hedefi takip edilecek. 11 eylül tarihi, yeni dönemin yol haritası açısından belirleyici olacak.

Hedeflenen yapı ve sponsorluk çalışmaları:

Yönetimden yapılan açıklamada, amacın yalnızca yeni isimler belirlemek olmadığı, kulübün köklü geçmişine uygun ve şehirle yeniden birlik sağlayacak bir yapı kurmak olduğu vurgulandı. Ayrıca kulübe destek sunmak isteyen kişi, kurum ve markalar için forma göğüs, kol ve sırt alanları ile şort sponsorlukları konusunda temasların sürdüğü bildirildi. Bu adımların, hem mali kaynakların güçlendirilmesi hem de taraftar tabanının genişletilmesi açısından stratejik olduğu belirtildi.

Kısacası Aydınspor’da önümüzdeki haftaki değerlendirme, hem yönetim yapılanması hem de kulübün şehirle yeniden bütünleşmesi adına önemli bir eşik olarak görülüyor. Sürecin şeffaf ve kapsayıcı yürütülmesi, kulübün gelecek planları için belirleyici olacak.

(ARŞİV FOTO) - AYDINSPOR’UN BAŞKAN ARAYIŞI İÇİN BAŞLATTIĞI İLAN, TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNİN YANI...

(ARŞİV FOTO) - AYDINSPOR’UN BAŞKAN ARAYIŞI İÇİN BAŞLATTIĞI İLAN, TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNİN YANI SIRA AVRUPA’DAN DA BAŞVURULAR ALIRKEN, KULÜBÜN GELECEĞİNE YÖNELİK ADAYLAR 11 EYLÜL’DE YAPILACAK TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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