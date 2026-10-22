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aydıntepe’de çocuklar gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla doldurdu

Aydıntepe’de düzenlenen geleneksel uçurtma şenliğinde öğrenciler, Kaymakam Deniz Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ile gökyüzünü renklendirdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

aydıntepe’de çocuklar gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla doldurdu

Aydıntepe’de geleneksel uçurtma şenliği coşkuyla gerçekleşti

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen geleneksel uçurtma şenliğinde, öğrenciler renkli uçurtmalarını gökyüzüne bırakarak etkinliğe canlılık kattı. Etkinlik, okul bahçesinde ve çevresinde neşeli görüntülere sahne oldu.

etkinliğe katılanlar:

Şenlik, Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda gerçekleştirildi. Programa Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin de katıldı; her iki yetkili de öğrencilerle birlikte uçurtma uçurarak çocukların heyecanına ortak oldu.

çocukların eğlencesi ve birlikteliği:

Öğrenciler farklı renk ve desenlerdeki uçurtmalarını gökyüzüne salarken, etkinlik arkadaşlık ve paylaşma duygusunu güçlendirdi. Çocuklar öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayıp şenliğin tadını çıkardı.

Uçurtmaların süzüldüğü anlar fotoğraf karelerine yansırken, etkinlik hem katılımcılara keyifli vakit yaşattı hem de okul topluluğunda olumlu bir atmosfer oluşturdu.

AYDINTEPE’DE UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

AYDINTEPE’DE UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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