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Aydıntepe'de merkez camii inşaatında titiz ilerleme

Aydıntepe'de yapımı süren Merkez Camii inşaatını inceleyen İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, çalışmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 08:36

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EDİTÖR: Emre Koç

Aydıntepe'de merkez camii inşaatında titiz ilerleme

Merkez camii inşaatında son durum

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yapımı devam eden Merkez Camii inşaatında saha çalışmaları sürüyor. İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu inşaat alanında incelemelerde bulunarak yürütülen işlerin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

saha incelemeleri ve eşlik eden isimler:

Koyuncu'ya ziyaret sırasında Vaiz Furkan Yıldırım da eşlik etti. İncelemelerde, işlerin planlandığı şekilde ilerleyip ilerlemediği, güvenlik ve iş düzeni konuları yerinde değerlendirildi.

caminin tamamlanma hedefi:

İlçe Müftüsü Koyuncu, caminin bir an önce tamamlanarak ibadete açılması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü vurguladı. Yetkililer, projenin cemaatiyle buluşması amacıyla ekiplerin aralıksız çalıştığını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Denetimlerin devam edeceği ve eksiklerin giderilmesi yönünde gerekli koordinasyonun sağlandığı ifade edildi.

AYDINTEPE MERKEZ CAMİİ İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

AYDINTEPE MERKEZ CAMİİ İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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