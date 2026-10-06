Aygırdibi şelalesi günübirlikten 40 yataklı destinasyona hazırlanıyor

Proje sözleşmesi imzalandı

Mevlana Kalkınma Ajansı 2026 Yılı Turizm Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen, Bozkır Belediyesi tarafından yürütülen Bozkır Aygırdibi Şelalesi Rekreasyon Alanı ve Bungalow Tipi Konaklama Tesisi Ön Fizibilite Projesi için sözleşme imzalandı. İmza törenine Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut ve Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Acarer katıldı.

Proje, Aygırdibi Şelalesi ve çevresinin mevcut potansiyelinin değerlendirilmesine ve bölgenin turizm gelirini artıracak bir yatırım modelinin ön fizibilitesinin hazırlanmasına odaklanacak. Çalışmalar, yerel yönetim, yatırımcılar ve girişimciler için karar süreçlerinde rehberlik edecek detaylı analizleri kapsayacak.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Aygırdibi Şelalesi, yılda 80 bin kişilik ziyaretçi sayısıyla bölgenin önemli doğal duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Ön fizibilite çalışmasında hedefler arasında mevcut turizm potansiyelinin geliştirilmesi, ziyaretçilerin konaklama sürelerinin uzatılması ve günübirlik etkinliklerin konaklamalı turizme dönüştürülmesi yer alıyor.

Çalışma, 40 yatak kapasiteli bungalow tipi konaklama tesisini ve çevresindeki rekreasyon alanını bütünleşik bir turizm yatırım modeli içinde değerlendirecek. Hazırlanacak dokümanlarda ziyaretçi profili ve talebi, bölgedeki mevcut konaklama imkanları, planlanan tesisin teknik özellikleri, yatırım maliyetleri, işletme giderleri ve gelir potansiyeli ile yatırımın teknik, ekonomik ve finansal yapılabilirliği ele alınacak. Ayrıca projenin çevresel ve sosyal etkileri de ayrıntılı biçimde değerlendirilecek.

Ajansın yaklaşımı ve beklentileri:

Dr. İhsan Bostancı, TR52 bölgesi olarak tanımlanan Konya ve Karaman illerinin zengin bir kültürel ve doğal mirasa sahip olduğunu vurgulayarak, ajansın bu potansiyeli korumanın ötesinde sürdürülebilir ekonomik değere dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti. Bostancı, turizmi yalnızca ziyaret veya konaklama sayısıyla değil; bölge istihdamı, yöresel ürünlerin markalaşması, gastronomi rotalarının canlanması ve yerel kalkınmanın hızlandırıcısı olarak gördüklerini ifade etti.

Konya Teknokent'in yüklenici olarak yer aldığı proje kapsamında hazırlanacak fizibilitenin, Bozkır Belediyesi ile potansiyel yatırımcı ve girişimcilere yol gösterici bir kaynak olacağı belirtildi. Bostancı, ajansın kültür ve inanç turizminden gastronomiye, coğrafi işaretli ürünlerden doğa turizmine kadar birçok alanda destek sağlamaya devam ettiğini ve projenin bölgenin turizm çeşitliliğine katkı sunmasını hedeflediklerini söyledi. Sözlerini, projeyi hazırlayan Bozkır Belediyesine ve yüklenici Konya Teknokent'e teşekkür ederek tamamladı.

MEVLANA KALKINMA AJANSI 2026 YILI TURİZM TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN VE BOZKIR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BOZKIR AYGIRDİBİ ŞELALESİ REKREASYON ALANI VE BUNGALOW TİPİ KONAKLAMA TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE PROJESİ’NİN SÖZLEŞMESİ MEVLANA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ DR. İHSAN BOSTANCI, BOZKIR BELEDİYE BAŞKANI NAZİF KARABULUT VE KONYA TEKNOKENT YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA ACARER TARAFINDAN İMZALANDI.