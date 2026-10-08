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Ayılar çöp konteynerlerinin arkasından çıkıyor, Sarıkamış'ta gece huzuru bozuldu

Sarıkamış merkezine inen boz ayılar kış uykusu öncesi yiyecek arıyor; çöp konteynerlerini dağıtan hayvanlar akşamları sokaklarda vatandaşları tedirgin ediyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Ayılar çöp konteynerlerinin arkasından çıkıyor, Sarıkamış'ta gece huzuru bozuldu

Sarıkamış'ta ayı hareketliliği arttı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, kış uykusu öncesi enerji depolamaya çalışan boz ayılar ilçe merkezine kadar inmeye başladı. Ormanlarla çevrili yerleşim alanlarında yaşayan ayılar, özellikle akşam saatlerinde cadde ve sokaklara inerek yiyecek arıyor. Vatandaşlar, yürüyüş ve günlük yaşamlarını sürdürürken herhangi bir konteynerin arkasından çıkabilecek bir ayıyla karşılaşma endişesi yaşıyor.

çöp konteynerleri hedef haline geldi:

İlçe merkezinde ayıların en sık uğradığı yerler arasında çöp konteynerleri öne çıkıyor. Konteynerleri devirip içindeki atıkları etrafa saçan hayvanlar, zaman zaman konteynerlerin hemen arkasında bekleyerek yiyecek aramayı sürdürüyor. Çöplerin etrafa dağıtılması hem çevre sorunları yaratıyor hem de insanların güvenlik bakımından dikkatli olmasını zorunlu kılıyor.

kameraya yansıyan anlar ve vatandaş tepkisi:

Gecenin ilerleyen saatlerinde sokaklarda daha sık görülen ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydediliyor. Bir görüntüde, bir kişinin ayıya 'gel sarıkız gel' diye seslendiği, ayının ayağa kalktığı ve ardından koşarak uzaklaştığı görülüyor. Bu tür kayıtlar, hem bölge sakinlerinin tedirginliğini hem de hayvanların insan yerleşimlerine yaklaşma sıklığını gözler önüne seriyor.

Boz ayıların kış uykusuna hazırlanırken daha fazla besin aradığı uzmanların sıkça vurguladığı bir davranış; yiyecek kokusuna yönelen ayılar, doğal yaşam alanlarından yerleşim bölgelerine inebiliyor. Sarıkamış sakinleri, özellikle gece saatlerinde daha tedbirli hareket ederken, yetkililer ve vatandaşlar arasında çözüm arayışları sürüyor.

KARS&#039;IN SARIKAMIŞ İLÇESİNDE KIŞ UYKUSU ÖNCESİ YİYECEK ARAYAN BOZ AYILAR, İLÇE MERKEZİNDE ADETA...

KARS'IN SARIKAMIŞ İLÇESİNDE KIŞ UYKUSU ÖNCESİ YİYECEK ARAYAN BOZ AYILAR, İLÇE MERKEZİNDE ADETA SOKAK SOKAK DOLAŞIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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