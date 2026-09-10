Dolar 48,4910 +0,01%
Euro 56,4815 -0,04%
Bist 14.419,86 -0,59%
Altın Gram 6.899,91 -0,78%
EUR/USD 1,1625 -0,12%
Brent Petrol 102,24 +1,02%
--°

Virajı alamayan beton mikseri devrildi: Arnavutköy'de 4 araç karıştı

Arnavutköy'de Haraççı-Hadımköy yolunda kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesiyle 4 aracın karıştığı kazada mikser ve kamyonet sürücüleri yaralandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:42

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 12:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Virajı alamayan beton mikseri devrildi: Arnavutköy'de 4 araç karıştı

Arnavutköy'de beton mikseri devrildi

İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan bir beton mikseri, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi Sazlıbosna mevkiinde devrilerek dört aracın karıştığı zincirleme kazaya yol açtı. Olayda beton mikseri sürücüsü Hüseyin Yıldız ile kamyonet sürücüsü Naif Demir yaralandı; diğer iki araçta maddi hasar oluştu.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, 34 MRA 730 plakalı beton mikseri sürücüsünün viraja hızlı girdiği ve kontrolü kaybettiği iddia edildi. Görgü tanıklarının anlattığına göre mikser önce 34 NJL 884 plakalı Naif Demir yönetimindeki kamyonete çarptı, ardından yan yatıp devrildi ve 34 THY 32 plakalı ticari taksi ile 34 NOA 473 plakalı otomobile çarptı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları ve yaralıların durumu:

Devrilen mikserin kabininde mahsur kalan Hüseyin Yıldız, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Kamyonet sürücüsü Naif Demir de kazada yaralanan diğer isim oldu. Her iki yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Taksi sürücüsü Serkan Aydemir ile diğer otomobilin sürücüsü Selçuk Arslan ise kazayı yara almadan atlattı.

Görgü tanıkları ne dedi:

Kazayı görüp yardım eden vatandaşlardan Abdullah Çetin, mikserin viraja süratle girdiğini ve virajı alamayıp yan döndüğünü belirtti: "Ucuz kurtuldu. Biraz daha geride olsa adam beton mikserinin altında kalacaktı." Çetin ayrıca, olay anında çevredekilerin kendilerini yolun boşluğuna attıklarını, aksi halde araçların üzerlerine geleceğini söyledi.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe tamamen kapatıldı. Polis ekipleri yolda önlemler alarak sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi. İçi beton yüklü mikserin kaldırılmasına yönelik vinç ve çekici çalışmaları başlatıldı. Olay yeri, devrilen beton mikseri ve kapanan cadde dron kamerasıyla havadan da görüntülendi.

İSTANBUL&#039;UN ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN BETON MİKSERİNİN DEVRİLMESİ SONUCU 4 ARACIN...

İSTANBUL'UN ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN BETON MİKSERİNİN DEVRİLMESİ SONUCU 4 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Turgut Özal caddesi'nde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
images

Maltepe'de sokakta silah sesleri: yaralananlar var
images

Sınır kentinde nakliye firmasına baskın: 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçiril...
images

Muş'ta kadınlarla yapılan eğitimde çocuklarda bağımlılık riskine erken müdahale...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'nin veteran badmintoncuları Trabzon'dan 5 madalyayla döndü

Karabük tıp fakültesinde acil durum tatbikatıyla hazırlıklar sınandı

Karabük Üniversitesi'nden 15 takım TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak

Hakem ataması açıklandı: Turgut Doman Kayseri'de düdük çalacak

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı