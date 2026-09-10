Virajı alamayan beton mikseri devrildi: Arnavutköy'de 4 araç karıştı

Arnavutköy'de beton mikseri devrildi

İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan bir beton mikseri, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi Sazlıbosna mevkiinde devrilerek dört aracın karıştığı zincirleme kazaya yol açtı. Olayda beton mikseri sürücüsü Hüseyin Yıldız ile kamyonet sürücüsü Naif Demir yaralandı; diğer iki araçta maddi hasar oluştu.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, 34 MRA 730 plakalı beton mikseri sürücüsünün viraja hızlı girdiği ve kontrolü kaybettiği iddia edildi. Görgü tanıklarının anlattığına göre mikser önce 34 NJL 884 plakalı Naif Demir yönetimindeki kamyonete çarptı, ardından yan yatıp devrildi ve 34 THY 32 plakalı ticari taksi ile 34 NOA 473 plakalı otomobile çarptı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları ve yaralıların durumu:

Devrilen mikserin kabininde mahsur kalan Hüseyin Yıldız, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Kamyonet sürücüsü Naif Demir de kazada yaralanan diğer isim oldu. Her iki yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Taksi sürücüsü Serkan Aydemir ile diğer otomobilin sürücüsü Selçuk Arslan ise kazayı yara almadan atlattı.

Görgü tanıkları ne dedi:

Kazayı görüp yardım eden vatandaşlardan Abdullah Çetin, mikserin viraja süratle girdiğini ve virajı alamayıp yan döndüğünü belirtti: "Ucuz kurtuldu. Biraz daha geride olsa adam beton mikserinin altında kalacaktı." Çetin ayrıca, olay anında çevredekilerin kendilerini yolun boşluğuna attıklarını, aksi halde araçların üzerlerine geleceğini söyledi.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe tamamen kapatıldı. Polis ekipleri yolda önlemler alarak sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi. İçi beton yüklü mikserin kaldırılmasına yönelik vinç ve çekici çalışmaları başlatıldı. Olay yeri, devrilen beton mikseri ve kapanan cadde dron kamerasıyla havadan da görüntülendi.

İSTANBUL'UN ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN BETON MİKSERİNİN DEVRİLMESİ SONUCU 4 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA MEYDANA GELDİ.