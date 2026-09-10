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Ayvalık hukuk camiası Günay Benli'nin annesini uğurladı

Münevver Benli (95), Küçükköy’de kılınan cenaze namazının ardından Küçükköy Kabristanı’na defnedildi; törene belediye yetkilileri ve çok sayıda kişi katıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 07:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ayvalık hukuk camiası Günay Benli'nin annesini uğurladı

Ayvalık'ta aile ve meslektaşları bir araya geldi

Münevver Benli 95 yaşında hayatını kaybetti. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin tanınmış avukatlarından Günay Benli'nin annesi için Küçükköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreni ve defin:

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhumenin naaşı dualar eşliğinde Küçükköy Kabristanı'na defnedildi. Tören sırasında mahalle sakinleri ve yakınları taziyelerini iletti.

Katılımcılar ve duygusal anlar:

Törene oğlu Günay Benli, kızı Gülin Dinçaslan ve torunu Didem Şener ile çok sayıda seveni katıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, belediye meclis üyeleri, ilçede görev yapan avukatlar, esnaf ve iş insanları ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinden gelen aile dostları törende yer aldı. Aile üyelerinin taziye kabul ettiği sırada gözle görülür bir üzüntü hakimdi.

Günay Benli, uzun yıllar Küçükköy ve Ayvalık belediyelerinde hukuk danışmanlığı yapmış olup, törene katılanların sayısı ve gösterilen ilgi bu bağların toplum içindeki yerini ortaya koydu.

AVUKAT GÜNAY BENLİ, 95 YAŞINDAKİ ANNESİ MÜNEVVER BENLİ’Yİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

AVUKAT GÜNAY BENLİ, 95 YAŞINDAKİ ANNESİ MÜNEVVER BENLİ’Yİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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