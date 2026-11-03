Türkiye'nin Afrika açılımı yeni rotaya girdi: ticaret hacmi 40 milyar dolara ulaştı

strateji ve kurumsal yapılanma:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6’ncı Afrika Tarım ve Gıda Sanayi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin adım adım güçlendiğini vurguladı. Türkiye’nin Afrika Birliği nezdinde 2005’te gözlemci, 2008’de ise stratejik ortak statüsü kazandığını, 2013’ten itibaren ilişkilerin Afrika Ortaklık Politikası çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlattı. 2003 yılında başlatılan stratejinin kıta ile ekonomik ilişkilerde yol haritası işlevi gördüğünü ve kurumsal altyapıyı güçlendirdiğini belirtti.

kurumsal ağ ve temsilcilikler:

Bolat, Afrika kıtasında 2003’te yalnızca 4 ticaret müşavirliği varken bugün 31 ülkede ticaret müşavirliği bulunduğunu; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesinde kurulan 48 İş Konseyi sayesinde özel sektörler arasında doğrudan temas kanallarının genişletildiğini kaydetti. Ayrıca TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumların sahadaki katkısına dikkat çekti.

ticaret, müteahhitlik ve hukuki altyapı:

ticaret hacmi ve dış ticaret verileri:

Bakan Bolat, Türkiye-Afrika ticaret hacminin 2003’te 5,4 milyar dolar olduğunu, 2025 itibarıyla yaklaşık 40 milyar dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı. Aynı dönemde ihracatın 2,1 milyar dolardan yaklaşık 24 milyar dolara, ithalatın ise 3,3 milyar dolardan 16 milyar dolara çıktığını belirtti.

müteahhitlik faaliyeti ve anlaşmalar:

Türk müteahhitlerin Afrika kıtasında bugüne kadar üstlendiği proje sayısının 2 bin 118 olduğunu ve toplam taahhüt bedelinin yaklaşık 105 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Hukuki altyapının önemine değinen Bolat, Afrika ile imzalanan anlaşmalar arasında 50 ülke ile Ticaret ve Ekonomik İşbirliği, 33 ülke ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması, 19 ülke ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşmalarının bulunduğunu aktardı. Ayrıca Fas, Tunus, Mısır, Morityus ve Sudan ile Serbest Ticaret Anlaşmalarının olduğunu; Sudan hariç bu anlaşmaların yürürlükte olduğunu söyledi.

öncelikler: tarım, enerji, altyapı ve teknoloji:

2025-2029 dönemine yönelik strateji kapsamında tarım, enerji, madencilik, ulaştırma ve bankacılık başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliklerinin artırılacağını bildiren Bolat, kıtada tarımın öncelikli sektör olduğunu vurguladı. Afrika’nın dünya üzerindeki kullanılmamış tarım arazilerinin yaklaşık %60’ına sahip olmasına rağmen yıllık 70–100 milyar dolar arasında gıda ithalatı gerçekleştirdiğine dikkat çekti; buğday, pirinç, mısır ve yağların öne çıktığını belirtti.

zorluklar ve müdahale alanları:

Kuraklık, iklim değişikliğinin etkileri, finansman ve altyapı eksikliği, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar ile artan çatışmaların kıtada gıda güvenliğini tehdit ettiğini söyleyen Bolat, Türkiye’nin tarımsal kapasitesi ile Afrika’nın geniş tarım arazilerinin bir araya getirilmesinin önemine işaret etti. Gıda işleme tesislerinin modernizasyonu, soğuk zincir altyapısı, kurutma ve ambalajlama gibi katma değerli yatırımların ile sulama sistemleri ve kuraklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinin vurgulandığı strateji, hem gıda güvenliğini hem de tarımsal sanayinin güçlenmesini hedefliyor.

Bolat, güçlü iş birlikleri ile kıtanın gıda güvencesinin yanı sıra bölgesel refah ve istihdama da katkı sağlanabileceğini ifade etti ve önümüzdeki dönemde JETCO mekanizmaları ile Angola, Tanzanya, Nijer, Nijerya, Libya Devleti ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerle daha yakın çalışma planlandığını belirtti.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, 6’NCI AFRİKA TARIM VE GIDA SANAYİ ZİRVESİ’NDE KONUŞTU. BAKAN BOLAT YAPTIĞI KONUŞMADA TÜRKİYE'NİN AFRİKA ÜLKELERİYLE TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.