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Ayvalık'ta denizle zeytinlik arasında uluslararası kurtuluş yarı maratonu pazar günü

13 Eylül Pazar 08.00'de Setur Marinas önünden start alacak Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'na 22 ülkeden 1.300 sporcu katılacak.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ayvalık'ta denizle zeytinlik arasında uluslararası kurtuluş yarı maratonu pazar günü

Ayvalık'ta denizle zeytinlik arasında uluslararası kurtuluş yarı maratonu pazar günü

Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 13 Eylül Pazar saat 08.00'de Setur Marinas Ayvalık önünden başlayacak. Organizasyona 22 ülkeden 1.300 sporcu katılacak.

Parkurlar ve çocuk koşusu:

Etkinlik, Ayvalık'ın kurtuluş haftası kapsamında 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre ve 5 kilometre olmak üzere üç ayrı parkurdan oluşuyor. Bu yıl ilk kez, 13 Eylül günü 6-9 yaş çocuklara yönelik Deniz Temiz Derneği / TURMEPA Sıfır Atık Mavi Farkındalığı Çocuk Koşusu düzenlenecek.

Şehir tanıtımı ve parkurun öne çıkan bölümleri:

Yarış, Ayvalık'ın deniz manzarası, zeytinlikleri, çam ormanları ve tarihi dokusu eşliğinde yapılacak; amaç sporun yanı sıra kentin doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmak. Organizasyon, hem sosyal hem ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin etkinliklere verdikleri desteği vurgulayarak: "Organizasyonda emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve sponsorlara teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza Yarı Maratonda başarılar diliyorum" dedi.

Yarış Direktörü Onur Şentürk ise parkurun özelliklerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Parkurda yer alan Şeytan Sofrası tırmanışı, yarışmacılar için zorlu ancak unutulmaz bir bölüm olacak. 10K parkuru ise orta mesafe koşucularına hitap ederken, 5K koşusu özellikle koşuya yeni başlayanlar, yürüyüşçüler ve aileler için daha erişilebilir bir seçenek sunacak".

ULUSLARARASI AYVALIK KURTULUŞ YARI MARATONU PAZAR GÜNÜ KOŞULACAK

ULUSLARARASI AYVALIK KURTULUŞ YARI MARATONU PAZAR GÜNÜ KOŞULACAK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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