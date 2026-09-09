Şanlıurfa gençliğine geniş yaz kursu ağı: 168 bin 596 kişi yararlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yaz kursları tamamlandı

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip illerinden Şanlıurfa’da, gençlerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlenen 2026 Yaz Kursları sona erdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar öncülüğünde yürütülen programlardan toplam 168 bin 596 kişi yararlandı.

kurs ağı ve katılımcı dağılımı:

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren 18 gençlik merkezinde 37 farklı kurs ve 16 spor salonunda 12 branşta eğitim verildi. Gençlik Merkezleri, Tenis Dünyası, Futbol Dünyası tesisleri, açık ve kapalı yüzme havuzları, semt sahaları ile Bilim Merkezi yaz boyunca hizmet sundu.

Özellikle gençlik merkezlerinde düzenlenen aktivitelerden toplam 3 bin 890 kişi faydalandı. Müzik, akıl oyunları, robotik kodlama gibi kültürel ve eğitimsel kursların yanı sıra; güreş, judo, karate, kick boks ve taekwondo gibi dövüş sporları da programda yer aldı.

yüzme, saha sporları ve yetenek keşfi:

Şanlıurfa’yı spor şehri haline getirme hedefiyle belediye yaz döneminde 3 futbol sahası ve 1 semt sahası ile gençlere saha imkânı sağladı. Futbol, basketbol, tenis ve voleybol sahalarından yaz boyunca toplam 44 bin 660 kişi faydalandı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen teorik ve pratik eğitimlerde, Kaleci Departmanı aracılığıyla genç futbolcuların yetenekleri tespit edildi.

Yüzme eğitimlerinde 12 uzman eğitmen ve 47 cankurtaran görev yaptı; 7-16 yaş aralığındaki 1.040 çocuğa profesyonel yüzme eğitimi verildi. Yaz sezonu boyunca havuzları kullananların sayısı ise 117 bin 156 olarak kayda geçti.

bilim ve doğa programları:

Bilim Merkezi aracılığıyla randevu sistemiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaklaşık 2 bin 500 kişiye bilim deneyimi yaşatıldı. Ayrıca "Doğanın Kaşifleri" programı kapsamında ikişer grup halinde düzenlenen kamplarda toplam 390 öğrenci doğayla iç içe sportif faaliyetlere katıldı.

Yaz sezonunun tamamlanmasının ardından Gençlik Merkezleri, öğrencilerin okul saatlerine uygun şekilde kış sezonuna ilişkin programlarla hizmet vermeye devam edecek. Belediye yetkilileri, yıl boyunca sürecek etkinliklerle gençlerin sportif ve kültürel gelişimine destek sunmayı sürdüreceklerini vurguladı.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZ KURSLARINDAN 168 BİN 596 KİŞİ FAYDALANDI