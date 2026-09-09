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Kayserispor'a PFDK'dan çok sayıda para ve hak mahrumiyeti cezası

TFF, 2 Eylül 2026'deki Karagümrük-Kayserispor maçındaki ihlaller nedeniyle Kayserispor, yöneticiler ve Benhur Keser'e para ve hak mahrumiyeti cezası verdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'a PFDK'dan çok sayıda para ve hak mahrumiyeti cezası

Kayserispor'a PFDK kararı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 2 Eylül 2026 tarihinde oynanan Karagümrük-Kayserispor 1. Lig müsabakasıyla ilgili inceleme sonuçlandı ve Kayserispor Kulübü ile bazı yönetici ve sporculara disiplin ve mali yaptırımlar uygulandı.

Karar maddelerine ilişkin ayrıntılar:

Kayserispor Kulübü hakkında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’na aykırı eylem nedeniyle 140 bin TL para cezası verildi.

Başkan Ali Çamlı için iki ayrı yaptırım kararı çıktı: akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 25 bin TL para cezası; müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle ise 150 bin TL para cezası.

Kayserispor idarecisi Tufan Koç için akredite edilmediği alanlarda bulunma gerekçesiyle 25 bin TL para cezası uygulandı.

Futbolcu Benhur Keser hakkında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ve 50 bin TL para cezası verildi.

Yardımcı antrenör Aneximenes Domingos Pereira için akredite edilmediği alanlarda bulunması nedeniyle 25 bin TL para cezası ve rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 11 gün hak mahrumiyeti cezası kararlaştırıldı.

İhlallerin niteliği ve kararın kapsamı:

TFF açıklamasında, cezaların temelinde talimatlara aykırılık, akredite edilmeyen alanlarda bulunma ve sportmenliğe aykırı davranışlar ile rakip takım mensuplarına yönelik hakaret iddialarının yer aldığı belirtildi. Kararlar, ilgili kişilere ve kulübe ayrı ayrı mali ve müsabaka yaptırımları olarak iletildi.

Kurulun kararları disiplin sürecinin bir parçası olarak kayda geçti; açıklamada verilen cezaların detayları ve muhataplara ilişkin bilgiler net biçimde sıralandı.

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR KULÜBÜ&#039;NE, BAŞKAN ALİ ÇAMLI VE FUTBOLCU BENHUR KESER’E...

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR KULÜBÜ'NE, BAŞKAN ALİ ÇAMLI VE FUTBOLCU BENHUR KESER’E PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU'NDAN (PFDK) CEZA VERİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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