Samsunspor'dan önemli transfer geliri: Ali Badra Diabate Al-Qadsiah'e gitti

Samsunspor, genç futbolcu Ali Badra Diabate'nin Suudi Arabistan 1. Lig ekiplerinden Al-Qadsiah'e transfer olduğunu resmi olarak duyurdu. Kulüp açıklamasında oyuncunun takıma sağladığı katkılara vurgu yapıldı.

transfer detayları:

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Samsunspor, Diabate'yi kadrosuna katarken 100 bin euro bonservis bedeli ödendiğini kaydetmişti. Transferin Al-Qadsiah tarafına ise 8 milyon euro bonservisle gerçekleştiği bildirildi.

kulübün veda mesajı:

Samsunspor tarafından yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı: Teşekkürler Ali Badra Diabate. Atatürklü Arma altında verdiğin mücadele ve kulübümüze sağladığın katkılar için teşekkür ederiz. Tüm emeklerin için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Yolun açık olsun

Bonservis bedelleri arasındaki fark, kulüp adına dikkate değer bir gelir farkı oluşturdu. Yönetimin bu kaynağı nasıl değerlendireceği ilerleyen süreçte netlik kazanacak olsa da, Samsunspor'un hem sportif kadro planlaması hem de mali yapı açısından bu tür hareketliliği değerlendireceği öngörülebilir.

ALİ BADRA DİABATE