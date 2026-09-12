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Ayvalık’ta görünmeyen emek: park ve bahçeler ekipleri yıl boyu sahada

Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri turizm sezonu bitse de yağmur, çamur ve soğuk demeden park, meydan ve mezarlıklarda yıl boyu çalışıyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Ayvalık’ta görünmeyen emek: park ve bahçeler ekipleri yıl boyu sahada

Park ve Bahçeler ekiplerinin yıl boyu mesaisi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde turizm sezonunun sona ermesi, sokakların ve meydanların bakımının durduğu anlamına gelmiyor. Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin parklarından caddelerine, refüjlerinden mezarlıklarına kadar geniş bir alanda yılın dört mevsiminde sahada görev yapıyor.

sezon bitiyor, çalışmalar bitmiyor:

Sezon boyunca nüfus ve hareketliliğin arttığı Ayvalık’ta çim biçme, ağaç ve bitki bakımı, peyzaj düzenlemeleri ile temizlik çalışmaları yoğunlaşıyor. Ancak turizm sezonunun kapanmasıyla mesai son bulmuyor; ekipler kış hazırlıklarına göre planlanmış farklı bir programla çalışmaya devam ediyor.

Günlük programlar kimi zaman sabahın erken saatlerinde başlıyor. Ekipler yağmur, çamur ve soğuk hava şartlarına rağmen parklar, meydanlar, cadde ve sokaklardaki yeşil alanlarda bakım, budama ve temizlik yapıyor. Bayramlar öncesinde mezarlıklarda yoğunlaşan çalışmalar, eğitim sezonunda da okul bahçelerindeki düzenlemelerle sürüyor.

sessiz emekçileri görünür kılan işler:

Vatandaşların günlük yaşamında karşılaştığı bakımlı parklar, düzenli meydanlar ve temiz okul bahçelerinin arkasında uzun saatler süren bir emek var. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları sıklıkla yaptıkları işin sadece sonucunun görüldüğünü, o sonucun arkasındaki çabanın ise daha az fark edildiğini söylüyor.

Çim biçimi, budama, peyzaj yenileme ve genel temizlik gibi işler kent estetiğine doğrudan katkı sağlıyor. Bu çalışmalar sayesinde Ayvalık’ın yeşil dokusu korunuyor ve kent yaşam kalitesi yüksek tutuluyor; ekiplerin hedefi kentin dört mevsim bakımlı kalması.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Park ve Bahçeler ekiplerinin çalışmalarını takdir ederek şunları söyledi: "Ayvalık’ın güzelliğinde, temizliğinde ve düzeninde emeği olan her arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Onlar sadece sezon geldiğinde değil, yılın 365 günü Ayvalık için çalışıyor. Yağmur, soğuk, sıcak demeden parklarımızda, meydanlarımızda, sokaklarımızda, mezarlıklarımızda, okul bahçelerimizde görev yapıyorlar. Çoğu zaman yaptıkları işin sonucu görülüyor ama o sonucun arkasındaki emek görülmüyor. Biz onların emeğini görüyor ve biliyoruz."

Başkan Ergin ayrıca ekiplerin kentin yaşam kalitesine katkısını vurgulayarak, "Ayvalık büyük bir aile. Bu ailenin yaşadığı kentin daha güzel, daha yeşil ve daha yaşanabilir olması için alın teri döken Park ve Bahçeler ekiplerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayvalık’ın dört mevsim güzelliğinde onların da imzası var." ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak Ayvalık’ta sezonun başlamasıyla ekiplerin teyakkuz hali, sezonun bitmesiyle yerini farklı ama aralıksız bir çalışmaya bırakıyor. Kentin parklarında, meydanlarında, sokaklarında ve yeşil alanlarında görülen düzen ve temizliğin ardında Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının sürekli çabası yer alıyor.

AYVALIK BELEDİYESİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ MESAİSİ BİTMİYOR

AYVALIK BELEDİYESİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ MESAİSİ BİTMİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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