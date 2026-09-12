Miami G20 zirvesinde Putin ile buluşmaya açık olduğunu söyledi Zelenskiy

Zelenskiy görüşmeye hazır olduğunu açıkladı:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Deutsche Welle ile yaptığı röportajda, Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 liderler zirvesinde hem kendisi hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin davet edilirse görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Zelenskiy, bu olasılığa doğrudan "Evet, elbette" yanıtını verdi ve buluşmanın amacının sözcüklerden çok somut sonuçlar almak olduğunu vurguladı.

müzakere vurgusu ve aracı ziyaretlerin önemi:

Zelenskiy, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev ziyaretlerini "iyi bir sinyal" olarak nitelendirdi. İkilinin hem Moskova'yı hem de Kiev'i ziyaret etmesinin önemine dikkat çeken Zelenskiy, ülkesinin müzakereler için daha güçlü ve daha iyi bir konumda olduğunu söyledi. Görüşmelerde hedefin sonucun olması gerektiğini, kimin ne söyleyeceğinden çok kararların önem taşıdığını ifade etti.

g20 zemini ve diplomatik çabalar hızlanıyor:

Bu yıl G20 dönem başkanlığını yürüten ABD, Aralık'taki Miami zirvesine dek çatışmayı çözmeye yönelik tıkanmış müzakereleri canlandırmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta sonu ABD'li müzakerecilerin Moskova ziyaretine ek olarak, Putin ile ABD eski yönetimi arasında yapılan telefon görüşmesi de savaşın ele alındığı bir adım olarak tanımlandı. Kremlin liderinin 2019'dan bu yana G20 liderler zirvesine katılmadığı biliniyor; son dönemde Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un Kuzey Carolina'daki G20 toplantısına davet edilmesi ise Avrupalı liderlerin tepkisini çekmişti.

Zelenskiy'nin açıklamaları, diplomatik kanalların açık tutulduğunu ve tarafların davet edilmesi halinde lider seviyesinde görüşmelerin gündeme gelebileceğini gösteriyor. Devlet başkanının tekrarladığı üzere, öncelik sözlerden çok "sonuç" elde etmekte; bu çerçevede Miami zirvesi olası bir müzakere zemini olarak öne çıkıyor.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, DAVET EDİLMELERİ HALİNDE ARALIK AYINDA ABD'DE DÜZENLENECEK G20 ZİRVESİNDE RUS MEVKİDAŞI VLADİMİR PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR OLDUĞUNU İFADE ETTİ.