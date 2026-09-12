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Kırsalda 1001 çocuğa çanta ve kırtasiye desteğiyle yeni başlangıç

Alanya Belediyesi ve paydaşlar, kırsal 26 okulda birinci sınıfa başlayacak 1001 öğrenciye çanta ve kırtasiye seti dağıtarak eğitime destek veriyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kırsalda 1001 çocuğa çanta ve kırtasiye desteğiyle yeni başlangıç

Kapsam ve uygulama:

Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin iş birliğiyle başlatılan destek kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda birinci sınıfa başlayacak toplam 1001 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti ulaştırılıyor.

Çalışma, Alanya Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve kırsal bölgelerde bulunan 26 okulda uygulanıyor. Hazırlanan çanta ve kırtasiye setleri, ekiplerin okul okul gezerek teslim etmesiyle öğrencilere ulaştırılıyor; dağıtım sürecinde malzemeler okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla öğrencilere veriliyor.

Yaylalı İlkokulu'nda teslimat:

Destek çalışması kapsamında Yaylalı İlkokulu'nda da dağıtım yapıldı. Programa Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyesi Halime Ceylan ve Yardım Elim Derneği adına hayırsever Talih Kazım katıldı. Öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemelerinin teslim edildiği törende çocukların mutluluğu dikkat çekti.

Toplumsal etki ve teşekkürler:

Veliler ve öğrenciler, sağlanan destek sayesinde eğitim yılına daha güçlü ve mutlu bir başlangıç yaptıklarını belirterek Alanya Belediyesi ile projeye katkı sunan kurum ve hayırseverlere teşekkür etti. Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, çocukların eğitim hayatına güzel bir başlangıç yapmasının önemine değinerek, kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

ALANYA BELEDİYESİ, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE HAYIRSEVERLERİN İŞ BİRLİĞİYLE KIRSAL...

ALANYA BELEDİYESİ, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE HAYIRSEVERLERİN İŞ BİRLİĞİYLE KIRSAL MAHALLELERDEKİ OKULLARDA BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYACAK 1001 ÖĞRENCİYE ÇANTA VE KIRTASİYE SETİ DESTEĞİ SAĞLANIYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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