Ayvalık’ta kavşaklar ve refüjlerde görünüm yenileniyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Ayvalık ilçesinde yol kenarları, orta refüjler ve kavşaklarda ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmanın yürütülmesi:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörlüğü nezaretinde gerçekleştirilen uygulamada, Sarımsaklı-Altınova arasındaki ana yolun orta refüjlerinde uzayan otlar biçildi. Ekipler ayrıca Sarımsaklı-Küçükköy Kavşağı ile Sarımsaklı Fırın Kavşağında bulunan yeşil alanlarda çim biçme ve çevre düzenleme çalışmaları yaptı.

Amaç ve etkileri:

Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu güzergâhlarda yapılan çalışmalarla, yol ve kavşak çevrelerinin daha düzenli ve bakımlı hale getirilmesi hedeflendi. Bu bakım faaliyetleri hem kent estetiğinin korunması hem de ulaşım güzergâhlarındaki yeşil alanların bakımlı tutulması açısından önem taşıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Sarımsaklı-Altınova güzergâhı ve Sarımsaklı'daki kavşaklarda gerçekleştirdiği müdahaleler sonucunda bölgedeki orta refüjler ve yeşil alanlar daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuştu.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AYVALIK’TA REFÜJ VE KAVŞAKLARDA OT BİÇME ÇALIŞMASI