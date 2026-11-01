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Ayvalık'ta motosiklet yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Ayvalık'ta park halindeki bir motosiklet alev aldı; itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevredeki binalar ve araçlar zarar görmeden yangın söndürüldü.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayvalık'ta motosiklet yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Olay raporu:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Aydemir Düğün Salonu yanında park halinde bulunan 34 NGAS 171 plakalı motosikletten henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşlar yangını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği Altınova müfrezesinden 1 arazöz ve 3 personel olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan ekipler, alev topuna dönen motosiklete köpük ve su ile müdahale etti.

İtfaiyenin hızlı ve titiz çalışması sayesinde alevler çevredeki binalara ve park halindeki araçlara sıçramadan kontrol altına alındı; söndürme ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Hasar ve soruşturma:

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak motosiklette büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Olay, ekiplerin zamanında müdahalesinin çevresel riskleri azalttığını gösterirken, soruşturmanın ardından yangının çıkış nedeni netlik kazanacak.

BALIKESİR’İN AYVALIK İLÇESİNDE PARK HALİNDE BULUNAN BİR MOTOSİKLETTE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE...

BALIKESİR’İN AYVALIK İLÇESİNDE PARK HALİNDE BULUNAN BİR MOTOSİKLETTE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ BİNALARA VE ARAÇLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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