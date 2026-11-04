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Ayvalık'ta öğrenci sofralarını rahatlatan üç çeşit sıcak menü 50 TL

Ayvalık Belediyesi'nin Öğrenci Kent Lokantası, 2-30 Kasım'da iki noktada üç çeşit sıcak yemeği 50 TL'ye sunuyor; pilav, ayran ve tatlı seçenekleri var.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ayvalık'ta öğrenci sofralarını rahatlatan üç çeşit sıcak menü 50 TL

Öğrenci Kent Lokantası kasım ayında da ekonomik öğünler sunuyor:

Ayvalık Belediyesi tarafından hayata geçirilen Öğrenci Kent Lokantası, öğrencilerin ekonomik ve sağlıklı beslenmesine katkı amacıyla kasım ayında da hizmet veriyor. Belediye girişimiyle başlatılan uygulama, 2-30 Kasım tarihleri arasında üç çeşit sıcak yemeği 50 TL fiyatla sunmaya devam edecek.

Kasım menüsünde neler var:

Menüde kasım ayının ilk haftasında tavuk suyu, yayla, mercimek, ezogelin ve domates çorbaları yer alırken, ana yemekler arasında piliç şnitzel, İzmir köfte, nohut, tavuk döner ve kıymalı bezelye gibi seçenekler bulunuyor. Ay boyunca ayrıca sulu köfte, çıtır tavuk, sucuklu kuru fasulye, keşkek, mantı, zeytinyağlı taze fasulye, tavuk sote, soslu köfte ve yeşil mercimek gibi farklı lezzetler de menüde rotasyona girecek.

Yemeklerin yanına pilav, makarna, bulgur pilavı veya patates kızartması gibi garnitürler ile ayran, meyve ve tatlı seçenekleri eklenerek öğrencilerin dengeli ve doyurucu öğünlere ulaşması hedefleniyor.

İki noktada hizmet, öğrenci bütçesine doğrudan destek:

Öğrenci Kent Lokantası, ilçede iki ayrı noktada faaliyet gösteriyor. Bir noktası Gazi Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 52 adresindeki Ayvalık Belediyesi Boğaziçi Oteli’nin alt katında yer alırken, diğer lokasyon adliye arkasındaki okullar bölgesinde bulunuyor. Bu konumlandırma, farklı kampüs ve yerleşimlerden gelen öğrencilerin kolay erişimini sağlıyor.

Uygulama, artan yaşam ve beslenme maliyetleri karşısında öğrencilere maddi kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Proje, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin öncülüğünde sürdürülüyor ve kasım ayında da uygun fiyatlı yemek hizmetiyle gençlerin sofralarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Öğrenciler, belirtilen tarihler arasında iki noktadan birine giderek üç çeşit sıcak yemeği uygun fiyata alabiliyor; belediye yetkilileri uygulamanın sürdürülmesi ve ihtiyaç halinde genişletilmesi için geri bildirimlere açık olduklarını belirtiyor.

AYVALIK BELEDİYESİ ÖĞRENCİ KENT LOKANTASI’NIN KASIM AYI MENÜSÜ AÇIKLANDI

AYVALIK BELEDİYESİ ÖĞRENCİ KENT LOKANTASI’NIN KASIM AYI MENÜSÜ AÇIKLANDI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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