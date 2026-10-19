Ayvalık'ta sinemanın yeni dönemi: yapay zekâ ile üretilen 65 film gösterildi

Ayvalık'ta sinema ve yapay zekâ buluşması

16-17 Ekim 2026 tarihlerinde Aren Sanat Atölyesi'nde gerçekleştirilen Ayvalık Ulusal Yapay Zekâ Film Festivali, iki günlük programını tamamladı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yapay zekâ teknolojileri kullanılarak üretilen toplam 65 film izleyiciyle buluştu ve sinemanın geleceğine dair tartışmaları gündeme taşıdı.

Bağımsız yapımcılara yeni olanaklar:

Festival Direktörü Tarkan Kaynar etkinliğin amaçlarından birinin, yapay zekâ teknolojilerinin bağımsız sinemacılara sunduğu fırsatları görünür kılmak olduğunu vurguladı. Kaynar’a göre yapay zekâ, geleneksel üretim süreçlerini dönüştürerek bütçesi sınırlı yaratıcıların hayallerindeki sahneleri dijital ortamda oluşturmasına olanak tanıyor. Buna karşın Kaynar, teknolojinin sadece kolay yoldan içerik üretme aracı olarak görülmemesi gerektiğini; yönetmenin fikir üretme ve estetik karar alma rolünün önemini koruyacağını söyledi.

Seçki ve değerlendirme süreci:

Gösterim programı, İzmir Yapay Zekâ Film Platformu çatısı altında yürütülen değerlendirme sürecinin ardından belirlendi. Değerlendirmeyi yöneten Erkan Ceylan ve ekibi, eserlerde kullanılan teknolojinin yanı sıra sanatsal nitelik ve üretimde gösterilen emek kriterlerine öncelik verdi. Sonuçta seçkide ödüllü yapımların yanı sıra nitelikli müzik klipleri de yer aldı; sosyal medyada kısa vadeli görünürlük amaçlı, derinlikten uzak içerikler tercih edilmedi.

Sektöre ve istihdama etkileri:

Festival sürecinde ele alınan tartışmalarda, yapay zekânın sinema ekosisteminde yol açacağı dönüşüm öne çıktı. Kaynar, görüntü yönetmenliği, ışık tasarımı, prodüksiyon ve sanat yönetmenliği gibi alanların yöntemlerinin değişebileceğini; ancak yaratıcı bakış açısına sahip yönetmenlerin öneminin süreceğini belirtti. Aynı zamanda kurgu ve prodüksiyon süreçlerinde yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşması, iş tanımlarında yeniden yapılanmaya yol açabilecek bir gerçeklik olarak değerlendirildi.

Ayvalık’ın kültür kimliğine katkı:

Etkinlik düzenleyicileri, Ayvalık'ın ekim ayındaki iklimi, ulaşım ve turistik altyapısının bu tür dijital sinema organizasyonlarını ağırlamak için avantaj sağladığını söyledi. 16-17 Ekim tarihlerindeki gösterimler ilçenin sonbahar döneminde kültür ve sanat takvimine yeni bir halka ekledi ve Ayvalık'ın yapay zekâ destekli sinema alanında görünürlüğünü artırdı.

Gelecek hedefleri:

Tarkan Kaynar, 2026 organizasyonunu bir başlangıç olarak nitelendirerek 2027 yılında etkinliği daha kapsamlı hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Planlara göre festivalin süresinin bir haftaya çıkarılması ve daha geniş katılımlı bir platforma dönüşmesi amaçlanıyor. Bu hedef gerçekleşirse Ayvalık'ın hem geleneksel hem de dijital sinema alanlarında anılan bir merkez haline gelmesi bekleniyor.

Ayvalık Ulusal Yapay Zekâ Film Festivali, kısa film ağırlıklı bu alandaki üretimlerin hızla çeşitlendiğini göstermesi ve sanatsal kriterleri ön plana alan bir seçki sunması açısından dikkat çekti. Festival, yapay zekâ ile üretimin sunduğu olanakları sergilerken aynı zamanda sektörün mesleki, etik ve estetik boyutlarını değerlendirmek için bir zemin oluşturdu.

AYVALIK ULUSAL YAPAY ZEKÂ FİLM FESTİVALİ, TÜRKİYE’DE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SİNEMA ÜRETİMİNİN GELDİĞİ NOKTAYI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ