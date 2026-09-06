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Ayvalık'ta ustaya saygı gecesi: Feyza Hepçilingirler'in yaşamı ve izleri

Ayvalık'taki 'Ustamıza Saygı' gecesinde yazar Feyza Hepçilingirler'in yaşamı, eserleri ve eğitimci kimliği belgesel, konuşma ve sürprizlerle anıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ayvalık'ta ustaya saygı gecesi: Feyza Hepçilingirler'in yaşamı ve izleri

Ayvalık'ta ustaya saygı gecesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 'Ustamıza Saygı' etkinliği, kentin yetiştirdiği değerlerden biri olan Feyza Hepçilingirler için duygulu bir buluşma olarak gerçekleştirildi. Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda konuk katıldı ve Hepçilingirler'in edebiyat ile eğitim alanındaki katkıları farklı yönleriyle paylaşıldı.

Ustalığın izleri:

Etkinlikte, usta yazarın Türk edebiyatına ve Türkçeye yaptığı katkılar üzerinde duruldu. Açılış konuşmasında Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Hepçilingirler'in kentle kurduğu özel bağı ve yıllardır sürdürdüğü çalışmaları vurguladı. Ergin, Feyza Hepçilingirler'in yalnızca Ayvalıklı bir isim olarak kalmayıp, Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasına verdiği önemle geniş bir etki yarattığını belirtti.

Başkan Ergin, birikimini toplumla paylaşmasının önemine dikkat çekerek, Hepçilingirler'in bu birikimi genç kuşaklarla buluşturma çabalarını öne çıkardı. Konuşmasını, 'İyi ki Ayvalık'ın bir çocuğu oldunuz, iyi ki edebiyatımıza ve Türkçemize bu kadar güzel izler bıraktınız' sözleriyle tamamladı.

Eğitimci kimliği ve etkinlik programı:

Program kapsamında yazarın yaşamı ve edebiyat serüvenini ele alan bir belgesel gösterimi yapıldı. Ardından editör Necla Akel Feroğlu ile yazar ve editör Halil Genç sahnede Hepçilingirler'in eserlerini ve edebiyatçı kimliğini değerlendirdi. Bu bölümde, usta yazarın özellikle çocuk ve gençlere yönelik çalışmaları ve meslek yaşamı boyunca yetiştirdiği öğrencilerin etkisi öne çıkarıldı.

Etkinliğin dikkat çekici anlarından biri, çocukluğunda Hepçilingirler'den imza almış olan ve bugün lise öğrencisi olan Ada Akın'ın, yazarın 'Türkü Çocuk' adlı kitabından bir öyküyü seslendirmesi oldu. Ayrıca program için hazırlanan sürpriz bir video gösterimi izleyenleri duygulandırdı.

Gecenin sonunda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Feyza Hepçilingirler'e 'Ustamıza Saygı' plaketini takdim etti. Etkinlik, kentin kültür ve sanat insanlarının mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapan sevgi ve saygı mesajlarıyla sonlandı. Sahneye çıkan Hepçilingirler ise bu anlamlı gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN VE YAZAR FEYZA HEPÇİLİNGİRLER

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN VE YAZAR FEYZA HEPÇİLİNGİRLER

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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