Erzurum organ bağışı haftasında umudu seslendiriyor

Erzurum genelinde organ bağışı vurgusu

Her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde anılan Organ Bağışı Haftası kapsamında Erzurum'da yetkililer, toplumun organ bağışı konusundaki farkındalığını artırmak için ortak çağrı yaptı. İl genelindeki camilerde cuma hutbeleriyle de desteklenen etkinliklerde, bağışın insan hayatı ve aileler üzerindeki dönüşümü ön plana çıkarıldı.

başhekimden dinî ve insani vurgu:

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, organ bağışının "bir insana yeniden hayat, bir aileye yeniden umut" olabilecek en kıymetli iyiliklerden biri olduğunu belirtti. Fakirullahoğlu ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kararına atıfta bulunarak, belirlenen şartlar çerçevesinde organ bağışı ve naklinin dinen caiz olduğunun bildirildiğini hatırlattı ve vatandaşları bu kararı ertelememeye çağırdı.

bölge koordinasyon merkezinin rolü:

Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Abdullah Can ise bölgedeki nakil süreçlerinin önemini vurguladı. Can, organ bağışının şifa bekleyen hastalar için umut ışığı olduğunu, merkezin tüm ekipleriyle hem sürecin hassasiyetle yürütülmesini hem de bağış bilincinin yaygınlaştırılmasını amaçladığını ifade etti.

Yetkili, organ bağışının sadece tıbbi bir işlem değil aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti; şehir ve bölge düzeyinde koordinasyonun, bekleme listelerindeki hastalar için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

e-nabız üzerinden kolay başvuru:

Yetkililer, bağışçı olmanın günümüzde pratikleştiğini hatırlatarak vatandaşları eyleme çağırdı. Cep telefonlarındaki e-Nabız uygulamasına girilip "Organ Bağışı" bölümünden birkaç dakikada bağış beyanı yapılabildiği belirtildi. Bu yöntemin, bağış kararını kolaylaştırdığı ve daha geniş kitlelere ulaşma imkânı sağladığı ifade edildi.

Hekimler ve koordinatörler, bugün verilecek bir kararın yarın bir insana hayat, bir aileye umut olabileceğini vurguladı. Toplumun her kesiminin bilgilendirilmesi ve bağış süreçlerine katılımın artırılması, haftanın temel hedefleri arasında yer aldı.

Sonuç olarak, Erzurum'daki sağlık kurumları ve dinî kuruluşların ortak çağrısı, organ bağışını toplumsal bir gündem olarak canlı tutmayı ve daha fazla bağışçıyı sürece kazandırmayı amaçlıyor.

HER YIL 3-9 KASIM TARİHLERİ ARASINDA İDRAK EDİLEN ORGAN BAĞIŞI HAFTASI VESİLESİYLE ERZURUM GENELİNDE ORGAN BAĞIŞININ HAYATİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ. ERZURUM GENELİNDEKİ CAMİLERDE CUMA HUTBELERİNDE DE CEMAATLE PAYLAŞILAN BU ANLAMLI ÇAĞRIDA, TOPLUMDA FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI HEDEFLENDİ.