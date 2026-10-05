ayvalık'ta yelkenler eğitim ve dayanışma için açıldı

Ayvalık körfezi eğitim ve dayanışma amacıyla yelkenlendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen yarışlar, Ege’nin mavi sularını üç gün boyunca canlı tuttu. 2-3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona Setur Marinas Ayvalık ev sahipliği yaptı.

yarışlar ve katılımcılar:

Etkinlikte 30'un üzerinde yarış teknesi ve yaklaşık 200 sporcu kıyasıya mücadele etti. Rüzgâr koşullarına göre şekillenen rotalarda ekipler dereceye girebilmek için strateji ve ekip uyumunu öne çıkardı; körfezde süzülen yelkenler Ayvalık’ın doğal manzarasıyla bütünleşti.

Organizasyon teknik anlamda amatör ve yarı profesyonel ekiplerin bir araya geldiği bir yapı sundu; farklı sınıflarda yarışların gerçekleştirilmesi, yerel denizcilik deneyiminin paylaşılmasına katkı sağladı. Yarış süresince gözlenen hava ve deniz şartları, ekiplerin taktiksel esnekliğini sınadı.

turizm ve sosyal sorumluluk etkisi:

Etkinlik sadece sportif bir karşılaşma olmanın ötesinde sosyal sorumluluk yönüyle de öne çıktı. Yarıştan elde edilen gelirin Türk Eğitim Vakfı (TEV) Ayvalık Mesleki Burs Fonuna aktarılacak olması organizasyona ayrı bir anlam kattı ve bölgedeki paydaşların etkinliğe desteğini artırdı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonun kent turizmine ve denizcilik kültürüne katkısına dikkat çekti: "2. Ayvalık Yat Yarışları’nın ödül töreninde yarışmacılarımız ve deniz tutkunlarımızla bir araya gelerek bu güzel organizasyonun heyecanını birlikte paylaştık. ... Kentimizin denizcilik kültürüne ve turizmine değer kattığına inanıyorum." Ergin, emeği geçenlere teşekkür ederek yarışmacılara iyi dileklerini iletti.

Setur Marinas Ayvalık Müdürü ve Ayvalık Yelken Spor Kulübü Başkanı Süleyman Ercan ise etkinliğin amacını, "Ayvalık’ın denizcilik kimliğini yelken sporu aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtmayı ve kentimizi önemli bir yelken organizasyonuna ev sahipliği yapan merkezlerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz" sözleriyle özetledi.

Organizasyon süresince ilçede oluşan hareketlilik, konaklama, yeme-içme ve hizmet sektörlerinde gözle görülür bir canlanma sağladı. Yerel işletmeler sporcular ve izleyicilerin uğrak noktası haline gelirken, etkinlik bölgenin deniz ve spor turizmi potansiyelini yeniden gündeme taşıdı.

Gelecek yıllarda yarışların daha fazla tekne ve sporcunun katılımıyla büyütülerek Ayvalık’ın hem ulusal hem de uluslararası yelken organizasyonlarında söz sahibi bir merkez olmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Organizasyonun hem sportif hem de sosyal hedefleri ön planda tutması, benzer etkinliklerin sürdürülebilirliğini destekleyecek bir zemin oluşturuyor.

Yarışların ardından yapılan değerlendirmelerde, katılımcılar ve organizatörler etkinliğin planlama ve uygulama süreçlerindeki deneyimlerinden memnuniyetlerini belirtti; önümüzdeki dönem için daha geniş bir program ve katılım hedeflendiği vurgulandı.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN