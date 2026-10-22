Kütahya için Ankara'da üretim, yatırım ve istihdam gündemi

KUTSO'nun TBMM ziyaretleri

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) heyeti, yeni çalışma dönemi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kütahya milletvekilleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Toplantılarda kentin ekonomik gelişimi, iş dünyasının beklentileri, yatırım olanakları ve istihdam konuları ana gündem maddelerini oluşturdu.

Heyet, ayrı ayrı yapılan temaslarda milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir, Ahmet Erbaş ve Ali Fazıl Kasap ile bir araya geldi. Görüşmelerde Kütahya'nın üretim, ticaret ve yatırım kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik somut çalışma başlıkları ele alındı.

görüşmelerde öne çıkan başlıklar:

Toplantılarda öncelikli olarak işletmelerin rekabet gücünün artırılması, üretim kapasitesinin genişletilmesi ve yatırım ortamının güçlendirilmesine dönük adımlar tartışıldı. Heyet ve milletvekilleri, özellikle nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması ile mesleki eğitim programlarının istihdamla ilişkilendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca farklı sektörlerin üretim ve ticaret hayatında karşılaştığı ihtiyaçlar masaya yatırıldı. İşletmelerin gelişimini destekleyecek teşvikler, altyapı düzenlemeleri ve yatırımcılara sunulabilecek kolaylıklar gibi konular değerlendirme konusu oldu.

heyet ve çalışma gündemi:

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat başkanlığındaki heyette Meclis Başkanı Fatih Alkış, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Başkan Yardımcıları Mustafa Selman Hatipoğlu ve Tolga Eskioğlu, Sayman Üye Ahmet Saner Gönül ile Yönetim Kurulu Üyeleri Semra Tozaraydın, Osman Baş, Ömer Yiğit, Sezai Ekmel Sarpaşar ve Emirhan Aydın ile Meclis Başkan Yardımcısı Uğur Kırdar yer aldı. Organ seçimlerinin ardından başlayan yeni çalışma döneminin öncelikleri bu görüşmelerde değerlendirilmiş oldu.

Heyet, ziyaretlerin ardından milletvekillerine kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti. Yapılan görüşmeler, Kütahya ekonomisinin önceliklerine yönelik ortak çalışma zemini oluşturmayı ve üretim, ticaret, yatırım ile istihdam alanlarındaki ihtiyaçların dikkate alınmasını amaçladı.

Sonuç olarak TBMM temasları, KUTSO ile milletvekilleri arasında kentin ekonomik potansiyelinin daha etkin kullanılması ve iş dünyasının beklentilerinin politika yapım süreçlerine aktarılması yönünde somut adımların planlanmasına zemin hazırladı.

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (KUTSO) HEYETİ, YENİ ÇALIŞMA DÖNEMİ KAPSAMINDA TBMM’DE KÜTAHYA MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELEREK KENTİN EKONOMİK GELİŞİMİ, İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ, YATIRIM OLANAKLARI VE İSTİHDAM KONULARINI GÖRÜŞTÜ.