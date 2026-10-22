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Vali Çağatay'tan esnaf odalarına çözüm odaklı ziyaret

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Esnaf Odaları Birliği'ni ziyaret ederek esnafın ekonomik taleplerini, yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini dinledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Çağatay'tan esnaf odalarına çözüm odaklı ziyaret

Vali Çağatay esnafın taleplerini dinledi

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Esnaf Odaları Birliği'ni ziyaret ederek oda yönetimiyle bir araya geldi. Ziyarette Birlik Başkanı Hüseyin Kılıç tarafından oda çalışmaları ve kentteki esnafın genel durumu hakkında bilgi verildi.

Görüşmede ele alınan konular:

Toplantıda esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunlar, beklentiler ile çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. Vali Çağatay, esnaf ve sanatkarların şehir ekonomisinin temel unsurlarından biri olduğu vurgusunu yaparak, icra edilebilecek yerel destekler ve uygulama kolaylıklarının önemine işaret etti. Ayrıca, kamu kurumları ile meslek kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Odadan gelen mesaj:

Karabük Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç, ziyaretin verimli geçtiğini belirterek Vali Çağatay'a teşekkür etti. Kılıç, esnafın ekonomik ve sosyal gelişime katkı sunduğunu belirterek, iletişim kanallarının açık tutulmasının ve ortak çalışma ortamlarının sürdürülmesinin altını çizdi.

Görüşme, kentteki esnafın taleplerinin yerinde dinlenmesi ve çözüm odaklı adımların tartışılması bakımından önemli görülürken, tarafların iş birliğini sürdüreceği ve atılabilecek ortak adımların takip edileceği bildirildi.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, KARABÜK ESNAF ODALARI BİRLİĞİ’NDE ESNAFLARIN SORUNLARI, BEKLENTİLERİ...

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, KARABÜK ESNAF ODALARI BİRLİĞİ’NDE ESNAFLARIN SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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