Büyükelçi Ulrika Funered aşevinde baklava açtı ve hizmetleri yerinde inceledi

İsveç büyükelçisi Şahinbey aşevini ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Monica Merino'yu Şahinbey Belediyesi Aşevi’nde ağırladı. Ziyarette, aşevinde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi.

Ziyaret ve baklava deneyimi:

Konuk heyet, Gaziantep’in köklü mutfak kültürüyle tanışma fırsatı buldu. Büyükelçi Ulrika Funered, aşevinde baklava açarak hünerlerini sergiledi ve fırından çıkan baklavanın şerbetini döktü. Bu an, yerel lezzetin uluslararası konuklar nezdinde tanıtılmasına dair somut bir gösteri olarak kayda geçti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ziyaret sırasında aşevinin işleyişini anlattı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşerilerinin yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı: "İsveç’in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered ve UNDP Mukim Temsilcisi Monica Merino aşevimizi ziyaret etti. Ziyaretlerinde, aşevimizde yürüttüğümüz çalışmalar ve hemşerilerimize sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi aldılar. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz."

Aşevi kapasitesi ve verilen hizmetler:

Şahinbey Belediyesi Aşevi, yaşlı, bakıma muhtaç ve kendi yemeğini hazırlayamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi ailelere düzenli destek sağlıyor. Aşevinin günlük yemek kapasitesi 36 bin kişiye ulaşırken, her gün yaklaşık 8 bin 500 aile sıcak yemek desteğinden yararlanıyor.

Aşevi, sıcak yemek dağıtımı dışında ücretsiz çorba ikramıyla da vatandaşlara destek veriyor; hafta içi her gün 8 bin 500 kişiye ücretsiz çorba sunuluyor. Bu hizmetler, Şahinbey Belediyesi'nin sosyal dayanışmayı güçlendirme hedefinin pratik yansımalarını oluşturuyor.

Ziyaret, yerel hizmetlerin uluslararası temsilciler tarafından görülmesi ve Gaziantep’in gastronomik kültürünün paylaşılması açısından iki yönlü bir etkileşim sağladı. Belediye yetkilileri, benzer iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.

İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ ULRİKA FUNERED, ŞAHİNBEY BELEDİYESİ AŞEVİNDE BAKLAVA AÇTI