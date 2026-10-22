Düzce'nin altyapı atılımını marka şehirler zirvesinde anlattı

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Marka Şehirler Zirvesi'nde konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin altyapı ve ulaşım alanında yürüttüğü programı katılımcılara sundu. Özlü, Düzce'nin başlattığı kalkınma hamlesinin diğer şehirlere örnek olacağını vurguladı.

Krizlere dayanıklı altyapı vurgusu:

Özlü, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yaşanan sağanak yağışlar ve selleri hatırlatarak, yapılan yatırımların kriz anlarında öneminin ortaya çıktığını söyledi. Düzce'nin 415 bin nüfuslu, iki büyük şehre eşit uzaklıkta butik bir şehir olduğunu belirten Özlü, son yağışlarda en az etkilenen yerlerden biri olmalarının nedenini anlattı.

Bunun sebeplerinden biri olarak DSİ ile yürütülen dere ıslahı ve temizlik çalışmalarını işaret eden Özlü, DSİ'nin Düzce'deki çalışmalarının yaklaşık 30 Milyar TL değerinde olduğunu söyledi. Belediye olarak kendi rögar temizliği ve önlemler sayesinde yağışın kent içinde birikmeden akışının sağlandığını, bu sayede büyük yıkım ve can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

İçme suyu ve şebeke yenileme çalışmaları:

Belediyeciliği 'altyapı' olarak tanımlayan Özlü, Düzce'de kalıcı çözümler ürettiklerini belirtti: "Bana göre belediyecilik altyapıdır. Altyapı sağlam olmadığında siz üzerine ne yaparsanız yapın kalıcı olmaz, zarar görür." Özlü, içme suyu yatırımlarının iki ana ekseni olduğunu anlattı; arıtma tesisinin yenilenmesi ve şehir şebekesinin tamamen yenilenmesi.

Proje kapsamında arıtma tesisine gelen kaynakların çeşitlendirileceğini ve üç kaynaktan su alınmasının planlandığını aktaran Özlü, bu yatırımın değerinin yaklaşık 45 Milyon Euro olduğunu söyledi. Şebeke yenileme çalışmalarının birçok mahallede eş zamanlı sürdüğünü, kullanılan boruların yaklaşık 100 yıl ömürlü olduğunu belirterek önümüzdeki yüzyıl için kalıcı bir çözüm hedeflediklerini açıkladı.

Ulaşımda elektrikli dönüşüm ve kapasite artışı:

Toplu ulaşımda elektrikli araç uygulamalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Özlü, mevcut optimizasyonla günlük yolcu kapasitesinin artırıldığını ve yeni filoyla hedeflerin büyütüleceğini ifade etti. Önceden günlük ortalama 22 bin yolcu kapasitesine göre planlama yapıldığını, bugün bu rakamın 54 bin'e çıktığını belirtti.

Şu an kentte 191 otobüs ve 33 hat olduğunu aktaran Özlü, gelecekte filonun tamamen elektrikli olacağını ve yaklaşık 250 araçlık bir filo kuracaklarını söyledi. Bu araçların şarjında şehir genelinde kurulacak güneş panellerinden elde edilecek enerjinin kullanılacağı, böylece günlük yolcu taşıma kapasitesinin 100 bine çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Özlü, anlattığı projelerin uzun vadeli, kesin çözümler olarak tasarlandığını vurgulayarak, şehir ölçeğinde sürdürülebilir altyapı ve temiz enerji yatırımına öncelik vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE YÜZYILI’NDA MARKA ŞEHİRLER ZİRVESİ’NDE KONUŞAN DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, BELEDİYECİLİĞİN TEMEL TAŞININ ALTYAPI YATIRIMLARI OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK DÜZCE’DE DEVAM EDEN DEVASA İÇME SUYU YATIRIMLARINDAN BAHSETTİ VE YENİLENEN ULAŞIM SİSTEMİNİ AYRINTILARI İLE ANLATTI.