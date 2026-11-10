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Aziziye destanı 149. yılında ETÜ'de kent belleği ve direniş anlatıldı

Erzurum Valiliği ve ETÜ'nün konferansında 9 Kasım 1877 Aziziye Destanı, kuşatma, Aziziye Tabyaları ve halkın savunmadaki rolü konuşuldu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aziziye destanı 149. yılında ETÜ'de kent belleği ve direniş anlatıldı

Aziziye destanı 149. yıl anma konferansı

Erzurum Valiliği ile Erzurum Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen anma programı, 9 Kasım Aziziye Destanı'nın 149. yıl dönümünde kent hafızasına odaklandı. Program Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve etkinlikte şehrin idari ve askeri erkânı ile akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Program ve katılımcılar:

Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Konferansta konuşmayı ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu üstlendi ve sunumunu tarihsel belgeler ve dönem koşulları çerçevesinde aktardı.

Tarihi değerlendirme:

Küçükuğurlu, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı dönemine odaklanarak Erzurum'da yaşanan gelişmeleri tarihi arka planıyla ele aldı. Sunumda özellikle 9 Kasım 1877 tarihinde yaşanan çatışmalar, şehrin kuşatılma süreci ve Aziziye Tabyaları'nın savunmadaki önemi vurgulandı. Konuşmacı, asker ve halkın birlikte yürüttüğü direnişin dönemin siyasi ve askeri şartları içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Konferansta, Aziziye Tabyaları'nda verilen mücadelenin yalnızca askeri bir savunma değil aynı zamanda Erzurum'un şehir belleğini şekillendiren bir olay olduğu ifade edildi. Etkinlik, katılımcılara tarihe dair çok boyutlu bir bakış sundu ve yerel hafıza ile ulusal tarih arasındaki bağa dikkat çekildi.

Program, anma töreninin önemini vurgulayarak tarih bilincinin genç kuşaklara aktarılmasının gerekliliğine işaret etti ve Aziziye Destanı'nın Erzurum için taşıdığı sembolik değerin altını çizdi.

ERZURUM VALİLİĞİ VE ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) İŞ BİRLİĞİYLE, 9 KASIM AZİZİYE DESTANI’NIN...

ERZURUM VALİLİĞİ VE ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) İŞ BİRLİĞİYLE, 9 KASIM AZİZİYE DESTANI’NIN 149. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KONFERANS DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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