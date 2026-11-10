Muş'ta 10 kasım: Atatürk 88. yılında saygıyla anıldı

Muş'ta 10 kasım anma töreni

Muş’ta, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla kent merkezinde ve üniversitede anma programları düzenlendi. Günün ilk bölümünde Muş Kent Meydanındaki tören, Atatürk heykeline çelenk sunulması ve saygı duruşuyla başladı.

kent merkezinde siren ve saygı duruşu:

İstasyon Caddesi’nde saat 09.05’te çalan sirenlerle birlikte vatandaşlar oldukları yerde saygı duruşuna geçti. Tören sırasında temizlik işçileri çalışmalarına ara verirken, bazı sürücüler araçlarından inip korteje katıldı; yoldan geçenler de durarak anmaya iştirak etti.

üniversitede anma programı ve kültürel etkinlikler:

Kent Meydanı’ndaki resmi törenin ardından üniversitede düzenlenen programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu. Program, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan müzik gösterimiyle son buldu.

valinin mesajı ve katılım:

Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, konuşmasında Atatürk’ü anmanın yalnızca bir yas değil, bağımsızlık ve Cumhuriyet değerlerinin hatırlanması olduğunu vurguladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 88. yılda rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi. Törene ayrıca Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, vali yardımcıları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

MUŞ'TA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.