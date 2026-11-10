Ev üretiminden imalathaneye: seradan raflara uzanan kadın girişimci

Evde başlayan üretim imalathaneye taşındı

Ordu'da yaşayan 53 yaşındaki Fisun Başaran, sirkeden turşuya, tarhanadan pekmeze kadar çok sayıda doğal yöresel ürünün üretimini evde başlattı. Zaman içinde artan talep ve markalaşma süreci sonucunda Kasım 2025'te kendi imalathanesini açarak üretimini profesyonel ortama taşıdı.

Belediye eğitimleri ve pazar desteği üretimi büyüttü:

Başaran'ın yolculuğunda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin rolü belirleyici oldu. Yöresel Lezzetler Akademisi'nde aldığı eğitimlerle ürün geliştirme ve hijyen uygulamalarını güçlendiren Başaran, 2019'da teleferik alt istasyonunda kurulan Yöresel Ürünler Pazarı'nda stant açarak daha geniş kitlelere ulaştı. Bu görünürlük, firmalardan gelen taleplerin artmasına ve imalathane kurma kararına zemin hazırladı.

Serada üretim, katma değer ve istihdam:

Üretiminde kullandığı sebzelerin bir kısmını kendi serasında yetiştiren Başaran, köyünde kurduğu seranın Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen hibe desteğiyle hayata geçtiğini belirtiyor. Domates, biber ve çeşitli sebzeleri burada 'gönülden organik' bir anlayışla üreten girişimci, ham maddeleri işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürüyor. Başaran, üretim sürecinin hem tarla hem de imalathane aşamasında kadınlara ve erkeklere istihdam sağladığını vurguladı.

Çocukluk hayalinin gerçeğe dönüşmesi

Evde üretime kayıtlı ilk kadın üreticilerden biri olduğunu söyleyen Başaran, zaman içinde ürün formüllerini oluşturup marka kimliğini pekiştirdiğini aktardı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'Üreten, Yarışan Ordu' sloganı ve projelerinin kendisine cesaret verdiğini ifade eden Başaran, belediyenin sağladığı desteklerin işletme kurma kararı almasına büyük katkı sağladığını belirtti.

Başaran, "İlk zamanlar evde üretime kayıtlıydım, zamanla markalaşma sağlandı ve ev üretimi yetmemeye başladı. Büyük firmalar da ürün almak isteyince daha görünür olmam gerekti ve 2025 Kasım'da imalathanemizi açarak çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca aileye, Ordu halkına ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen talep edenlere sağlıklı gıda sunabildiğini, bu süreçle şehre değer kattığını belirtti.

Başaran, belediyenin üreticiyi tanıyan ve destekleyen yaklaşımını vurgulayarak, bu yakın ilginin kendisine işletme kurma cesareti verdiğini ve gönülden minnettar olduğunu sözlerine ekledi.

EVDE ÜRETİM YAPTIĞI DÖNEMDE ORDU’DA BU ALANDA KAYITLI İLK KADIN ÜRETİCİLERDEN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTEN FİSUN BAŞARAN, ZAMANLA ÜRÜNLERİNİN TANINDIĞINI VE TALEPLERİN ARTTIĞINI SÖYLEDİ.