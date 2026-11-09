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Uzun Mehmet ve kömür mirası kdz. ereğli'de törenle anıldı

Kdz. Ereğli'de düzenlenen törende Uzun Mehmet anıldı; siyasiler, madenciler ve öğrenciler kömürün 197 yıllık mirasını ve emeğini paylaştı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uzun Mehmet ve kömür mirası kdz. ereğli'de törenle anıldı

Uzun Mehmet anıtında düzenlenen anma töreni

Kömürün bulunuşunun 197. yılı dolayısıyla "8 Kasım Uzun Mehmet’i Anma ve Kömürün Bulunuşu Günü" kapsamında Kdz. Ereğli Kestaneci Mahallesi’ndeki Uzun Mehmet Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sürdü.

katılımcılar ve yapılan konuşmalar:

Törene AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, Karadeniz Bölge Komutanlığı Merkez Komutanı Albay Mustafa Güzel, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Mehmet Demir, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yılmaz Değirmenci, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile GMİS yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, madenciler ve öğrenciler katıldı.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Uzun Mehmet’in 1829’da kömürü bulduğunu, üretimin ise 1848’de başladığını hatırlatarak şunları söyledi: "Kurtuluş Savaşı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, madencilere ve maden havzamıza sahip çıktı. Ülkemizde sadece Zonguldak Havzası’nda bulunan taşkömürü sayesinde Demir-çelik fabrikalarımız, enerji santrallerimiz kuruldu, sanayi kentine dönüştük."

havzanın önemi ve törenin son bölümleri:

TTK Armutçuk Müessese Müdürü Talat Tuğrul Toprakçı konuşmasında kömürün bulunuşunu ve üretim sürecini anlattı; havzada üretilen taşkömürünün 19. yüzyıl ortalarından itibaren ekonomik, endüstriyel ve toplumsal gelişmede önemli bir payı olduğunu vurguladı. Toprakçı, "Havzamızdaki taşkömürü koklaşabilme özelliğiyle ülkemizde tektir ve bu özelliğiyle çok önemli bir yeraltı zenginliğimizdir" dedi ve kömürün yüksek fırınlarda demir-çelik üretiminde, çimento ve kimya endüstrisinde, kağıt, selüloz ve tekstil sektörlerinde kullanıldığını aktardı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit ise konuşmasında 1829'daki keşfin bölge ve ülke sanayi tarihi için dönüm noktası olduğunu belirtti: "Aradan geçen yıllara rağmen kömürün ülkemiz için taşıdığı değer, madencilerimizin emeği ve fedakârlığıyla yaşamaya devam ediyor. Bu toprakların tarihine alın teriyle iz bırakan madencilerimizin emeği, her zaman saygıyı hak ediyor. Uzun Mehmet’i saygı ve rahmetle anıyor, yerin yüzlerce metre altında büyük bir özveriyle çalışan madencilerimize teşekkür ediyor, maden şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz."

Tören, öğrencilerin okuduğu "Madenci" şiiri, beğeniyle izlenen oratoryo gösterisi, öğrencilere yönelik hediyelerin verilmesi ve öğrencilerin madencilere çiçek takdimiyle son buldu.

KÖMÜRÜN BULUNUŞUNUN 197. YILI KAPSAMINDA, &quot;8 KASIM UZUN MEHMET&#039;İ ANMA VE KÖMÜRÜN BULUNUŞU GÜNÜ&quot;...

KÖMÜRÜN BULUNUŞUNUN 197. YILI KAPSAMINDA, "8 KASIM UZUN MEHMET'İ ANMA VE KÖMÜRÜN BULUNUŞU GÜNÜ" TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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