Olayın gelişimi:

İddialara göre olay, 19 Ekim günü Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle iş yeri önüne gelen şüphelilerden biri içeri girip kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş etti. 15 yaşındaki Nurmuhammed başından vurularak ağır yaralandı; babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, elindeki tabancayla koşarak iş yerine giren kişinin 17 yaşındaki A.E. olduğu belirlendi. Cinayet Büro ekiplerinin çalışması sonucu A.E., Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir adreste yakalandı ve nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nurmuhammed'in yoğun bakım süreci devam ediyor; kaynaklarda çocuğun durumuna ilişkin 35 ve 36 gündür ifadeleri yer alıyor.

İddia edilen azmettiriciler ve soruşturma:

Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, daha önce 'Kurşunlar' adlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, saldırının azmettiricileri olduğu öne sürülen kişileri gözaltına aldı. Emniyet birimleri kamera kayıtları ve delil incelemeleriyle zanlılar ve bağlantılarını araştırıyor.

Ailenin tehdit iddiaları ve çağrısı:

Aile, hastane önünde beklerken kimliği belirsiz kişilerden 'Sizden bir can aldık, ailenizden 84 kişinin daha canını alacağız. Devlete kendinizi yaslamışsınız, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz' şeklinde mesajlar aldıklarını öne sürdü. Baba Ercüment Musaoğlu, oğlunun '35 gündür ölüm kalım savaşı' verdiğini belirterek yetkililerden koruma talep etti ve 'Bu size son seslenişim olmasın. Beni ve çocuklarımı koruyun' dedi.

Baba ayrıca aileye 5-6 milyon TL istendiğini, tehditlerin 'sıra büyük oğlunda' ve 'dükkanını silahla tarayacağız' şeklinde devam ettiğini anlattı. Ailenin psikolojik olarak çöküntü yaşadığını ve ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi.

Günlük yaşam ve çocukların güvenliği:

Anne Nursel Musaoğlu de 36 gündür hastanede olduklarını, diğer çocukların da can güvenliği olmadığını belirtti. Küçük kızının okula gidemez hale geldiğini, eşyalarını almaya eve gitmeye korktuklarını ifade ederek 'Her an saldırıya uğrayabiliriz diye sürekli sağımıza solumuza bakıyoruz' dedi.

Nurmuhammed'in hayalleri ve ailenin beklentisi:

Anne Nursel, Nurmuhammed'in en büyük hayalinin Galatasaray'da futbolcu olmak olduğunu, ev içinde bile futbol oynadığını anlattı. Aile, oğullarının iyileşmesi için ülke genelinden dua ve destek beklediklerini söyledi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; aile ise hem mağdur hem yakınlarının korunmasını talep ediyor. Saldırıyla ilgili faillerin yanı sıra azmettiricilerle ilgili işlemler devam ediyor.

NURMUHAMMED’İN BABASI ERCÜMENT MUSAOĞLU (SOLDA), ANNESİ NURSEL MUSAOĞLU (SAĞDA)