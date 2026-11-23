Trafik eğitimi Develi'de yapıldı:

Kayseri'nin Develi ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik bilinci ve farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitim, Develi Jandarma Trafik timleri tarafından Sindelhöyük mahallesi Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Seminerde karşıdan karşıya geçme kuralları, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, trafik ışık kuralları, emniyet kemeri kullanımı, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı ve yaya ile okul geçidi kullanımının önemi gibi temel konular işlendi.

Etkinlik ve sonuçları:

Eğitim, trafik bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla verildi. Seminerin sonunda öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.

KAYSERİ'NİN DEVELİ İLÇESİNDE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE TRAFİK BİLİNCİ VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA EĞİTİM VERİLDİ.