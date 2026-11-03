Dört asırlık değirmen Karacaömer'de nesillere un öğütüyor

Tarihi değirmen aynı yerde, çarklar 4 asırdır dönüyor

Ordu'nun Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi Kilocağı mevkisinde, dere üzerine kurulu su değirmeni, yaklaşık 4 asırlık bir geçmişe sahip olduğu değerlendiriliyor. Değirmen, 1978'de satın alınarak restore edildi ve üzerine bina yapıldı; bugün de altından geçen derenin suyu ile çarkı ve taşı döndürerek işlevini sürdürüyor.

Ailenin kuşaktan kuşağa devri:

Değirmeni işleten kardeşlerden Dursun Özçelik, değirmenin nesiller boyu ailelerinde kaldığını anlattı: "Buranın 4 asırdır olduğunu biliyoruz. Bu su değirmeni, dededen babaya, babadan da bizlere geçti. Aile olarak şu anda burayı sürdürmeye çalışıyoruz. Ben kendimi bildim bileli bu değirmendeyim, yaklaşık 50 seneden bu yana buradayım. Burada eskiden bina yoktu. 1978 yılında satın aldık ve sonrasında zaman içerisinde şimdiki haline geldi. Su değirmenlerinin devri düşük ve daha lezzetli. Atalarımızdan kalan bir değirmen olduğu için de tercih ediliyor"

Geleneksel yöntem ve ürün yelpazesi:

Kardeşlerden Yener Öner ise değirmenin restorasyon sürecini ve ürün çeşitliliğini şöyle özetledi: "Burada fırın unu, mısır unu, çorbalık, yem gibi ürünleri yapıyoruz. Talep çok güzel ama gelecek neslin bunları yürütmesini çok isterim. Çocuklarımıza, köylüler olarak bu işleri öğretmemiz şart. Çünkü buralar zamanla bulunmayacak nimetlerdir, kıymetini bilmek gerek. Burayı restore ederken tarihe dokunmasak iyiydi ancak temiz olması için mecburen yapıldı"

Günümüzde sayıları hızla azalan geleneksel su değirmenleri arasında yer alan bu yapı, hem teknik hem de kültürel açıdan yerel bir örnek teşkil ediyor. Değirmen, mısır öğütmeyi sürdürüyor ve bölge halkı tarafından tercih ediliyor.

Müşteri deneyimi ve lezzet algısı:

Değirmene un yaptırmak için gelen Gülbin Elibol ise su değirmeninde öğütülen unun tadına vurgu yaptı: "Su değirmeni ile öğütülen un daha lezzetli oluyor. Burası yıllara dayalı bir değirmen. Atalardan, dedelerden kalan bir değirmen. Burada öğütülen unların lezzetli olması da su değirmeni olmasından kaynaklanıyor"

Ailenin ve yöre sakinlerinin çabasıyla ayakta kalan değirmen, hem tarihsel kimliğini koruyor hem de günlük gıda ihtiyacına özgün bir çözüm sunuyor; gelecek nesillere aktarılmasının önemi ise işletmeciler tarafından sıkça vurgulanıyor.

YENER ÖNER