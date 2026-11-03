Kaynakçı babasının izinde: metal teknolojisinde tek kız öğrenci hedef büyütüyor

Gaziantep'te yaşayan 15 yaşındaki Müzeyyen Tırfarlıoğlu, vefat eden babasının mesleğini sürdürme kararıyla mesleki eğitiminin yönünü değiştirdi. Gaziantep OSB Koleji'nde 9'uncu sınıfta eğitim gören Müzeyyen, metal teknolojisi alanında eğitim alarak hem babasının anısını yaşatmayı hem de bu alanda uzmanlaşmayı amaçlıyor.

Neden metal teknolojisi seçti:

Müzeyyen, babasının kaynakçılık ve metal işleriyle ilgilendiğini anlatarak seçimini şu sözlerle özetledi: 'Babam kaynakçılık işlerini çok severdi. Metal işiyle uğraşırdı. Babam vefat ettikten sonra Gaziantep OSB Koleji’ne gelip hem babamı gururlandırmak hem de onun işine devam etmek için metal teknolojisi alanını seçtim.' Bu tercih, öğrencide hem kişisel bir sorumluluk duygusu hem de mesleğe duygusal bir bağ yarattı.

Eğitim ve atölye süreçleri:

Okulda metal teknolojisi eğitimi, öncelikle iş güvenliğiyle başlıyor. Müzeyyen, 'Burada ilk amacımız iş güvenliğimizi öğrenmek. İş güvenliğini öğrendikten sonra uygulamalara geçiyoruz. İlk etapta temel eğitimlerimizi alıyoruz. Daha sonra kaynak, CNC ve bükme gibi alanlarda eğitimlerimizi tamamlıyoruz' diyerek uygulamalı eğitimin önemine vurgu yaptı. Gaziantep OSB Koleji'nin uygulamalı atölye altyapısı, öğrencilerin sahaya hazır yetişmesine katkı veriyor.

Müzeyyen, bölümdeki öğrenci dağılımına da değindi: 35 erkek öğrencinin olduğu bölümde tek kız öğrenci olması ona farklı bakış açıları getirse de okuldaki eğitim ortamının destekleyici olduğunu belirtti. Arkadaşlarının saygılı tavrı ve atölye disiplininin olumlu etkisi, öğrenme sürecini kolaylaştırıyor.

Önyargılara karşı duruş ve gelecek hedefleri:

Çevresinden 'Bu iş kızlara göre değil' diyenlerin olduğunu söyleyen Müzeyyen, bu tür yorumlara aldırış etmediğini, kararından vazgeçmediğini anlattı: 'Çevremden birçok kişi "Bu işi yapamazsın, bu iş kızlara göre değil, erkek işi" dedi. Ama ben kendime güvenerek buraya geldim. Hem kendim için hem de benden sonra gelecek kızlar için bu bölümü seçtim.' Müzeyyen, gelecekte tam olarak ne yapacağına henüz karar vermemiş olsa da 'çok büyük işlere ve projelere imza atmayı' hedeflediğini ifade ediyor.

Okul yöneticileri de kız öğrencilerin teknik alanlarda yer almasını teşvik ettiklerini vurguluyor. Okul müdürü Fatih Ağcabay, okulun 2013'ten beri Organize Sanayi Bölgesi içinde faaliyet gösterdiğini, bin 200 kontenjanlı bir meslek lisesi olarak firmalarla eşgüdümlü çalıştıklarını aktardı. Ağcabay, atölye yatırımları sayesinde uygulamalı eğitimin güçlendiğini ve kız öğrencilerin de mesleklerin teknik boyutlarında kendilerini kanıtlama fırsatı bulduğunu söyledi.

Ağcabay ayrıca, 'Buna bağlı olarak metal teknolojisi, elektrik, elektronik teknolojisi, endüstriye otomasyon, makine tasarım teknolojisi alanlarına da kız öğrenci kayıtları yaparak kız öğrencilerimizin de bu sektörlerde kendilerini kanıtlamalarına fırsat sağlamış olduk' diyerek okuldaki yönelimin altını çizdi. Bu yıl kaynak metal bölümüne kayıt yaptıran Müzeyyen'in hedefinin, rahmetli babasının mesleğini daha bilimsel ve teknik şartlarda sürdürmek olduğu belirtildi.

Genç öğrencinin hikayesi, hem aile bağlarının mesleki tercihlere etkisini hem de teknik eğitimde cinsiyet kalıplarının kırılabileceğini gösteriyor. Müzeyyen, okulun ve çevresinin desteğiyle hedeflerini büyütürken, OSB içindeki işbirlikleri de nitelikli eleman yetiştirmede kritik bir rol oynuyor.

Müzeyyen'e başarı temennileri ile okul yönetimi ve arkadaşları, onun bu alanda ilerlemesini destekliyor; Müzeyyen ise hem babasını gururlandırmak hem de sektörde örnek olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

15 YAŞINDAKİ MÜZEYYEN TIRFARLIOĞLU