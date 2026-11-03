İlçe ilçe eğitimle motosiklet sürücülerine güvenlik seferberliği

Eğitimler ilçelerde büyüyor:

Eskişehir'de faaliyet gösteren motosiklet derneği, il genelinde sürücü bilincini yükseltmek amacıyla kapalı alan uygulamalı eğitimler düzenliyor. Derneğin Eskişehir il temsilcisi Muhammed Bayır, motosikletin sadece hızlı bir ulaşım aracı olmadığını, kendine özgü dinamikleri bulunduğunu belirterek eğitimlerin bu farklılıkları öğretmeyi hedeflediğini söylüyor.

Kapalı alanda öğretilen temel beceriler:

Programın odağında şehir içi sürüş teknikleri, engelden kaçış manevrası, ani fren uygulamaları ve motosiklete tam hâkimiyet gibi hayati beceriler var. Bu başlıklar, sürücülerin doğru bildikleri yanlışları düzeltmeleri ve pratikte daha güvenli kararlar alabilmeleri için planlanıyor. Bayır, bu kazanımların kaza oranlarının düşmesine doğrudan katkı sağladığını vurguluyor.

İlçe odağı ve gönüllü yaklaşım:

Derneğin saha çalışmaları ilçe ilçe devam ediyor; eğitim maratonunun ilk durağı İnönü oldu. İl merkezindeki dernek binasında düzenli faaliyetler sürerken, ikinci ilçe eğitimi Sivrihisar'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık iş birliğiyle gerçekleştirildi. Bayır, talep doğrultusunda il merkezi ve diğer ilçelerde gönüllü eğitimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Yetkililer, uygulamalı kapalı alan eğitimlerinin teorik eğitimi pratiğe dönüştürerek sürücülerin güvenlik algısını güçlendirdiğine dikkat çekiyor. Derneğin hedefi, Türkiye genelinde bilinçli motosiklet kullanıcısı sayısını artırarak trafikteki riskleri azaltmak ve motosikleti daha güvenli bir ulaşım aracı hâline getirmek olarak özetlenebilir.

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