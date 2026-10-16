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Babadağ dokuma mirası minyatür tezgâhlarla yeniden canlanıyor

22-25 Ekim 2026'de Çarşı Meydanı'nda açılacak sergi, Babadağ'ın asırlık dokuma geleneğini tanıtmayı ve mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Babadağ dokuma mirası minyatür tezgâhlarla yeniden canlanıyor

Babadağ dokuma geleneği 8. BABAFEST kapsamında sergileniyor:

Babadağ'ın köklü dokuma geleneği, bu yıl düzenlenecek 8. BABAFEST etkinlikleri çerçevesinde Minyatür Dokuma Tezgâhları Sergisi ile ziyaretçilerle buluşacak. Etkinlik, 22-25 Ekim 2026 tarihlerinde Çarşı Meydanı'nda gerçekleştirilecek ve ilçenin kültürel mirasına odaklanacak.

serginin amacı ve sunumu:

Babadağ Belediyesi tarafından organize edilen sergide, asırlardır süregelen dokuma kültürünün tanıtılması ve geleneksel dokumacılığın izlerinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Minyatür tezgâhlar aracılığıyla ziyaretçiler, dokumacılık sürecinin estetik ve teknik yönlerini yakından görme fırsatı bulacak.

yerel yöneticilerin vurgusu ve davet:

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, etkinliğin ilçenin tarihî ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaracağını belirtti. Başkan Kumral, Babadağ'ın simgesi haline gelen dokuma kültürüne sahip çıkmaya ve bu değeri tüm hemşehrilerle paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sergi, 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Çarşı Meydanı'nda açık olacak ve halka açık etkinlik kapsamında ziyaretçilere Babadağ dokuma mirasını tanıma imkânı sunacak. Tüm vatandaşlar etkinliğe davet edildi.

BABADAĞ’IN KÖKLÜ DOKUMA GELENEĞİ, BU YIL DÜZENLENECEK 8. BABAFEST KAPSAMINDA KAPILARINI AÇACAK...

BABADAĞ’IN KÖKLÜ DOKUMA GELENEĞİ, BU YIL DÜZENLENECEK 8. BABAFEST KAPSAMINDA KAPILARINI AÇACAK OLAN MİNYATÜR DOKUMA TEZGÂHLARI SERGİSİ İLE ZİYARETÇİLERLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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