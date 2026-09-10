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Babadağ'da keşkek geleneği 27'nci yılında coşkuyla sürüyor

Babadağ Geleneksel Keşkek Festivali 13 Eylül 2026'de Kapalı Pazar Yeri Çarşı Meydanı'nda yapılacak; belediye ve hayırseverlerin desteğiyle hazırlıklar hızla sürüyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Babadağ'da keşkek geleneği 27'nci yılında coşkuyla sürüyor

Babadağ'da keşkek festivali hazırlıkları

Babadağ'da uzun yıllardır süren kültürel ritüellerden biri olan Keşkek Festivali, bu yıl 27'nci kez kent sakinleriyle buluşacak. 13 Eylül 2026 Pazar günü düzenlenecek etkinlik, yerel katılım ve hayırsever katkılarıyla geleneksel biçimini koruyacak.

etkinlik bilgileri:

Festival, 12.00 ile 16.30 saatleri arasında Babadağ Kapalı Pazar Yeri Çarşı Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon komitesi program, alan düzenlemesi ve güvenlik önlemleri üzerinde yoğun bir biçimde çalışıyor; etkinlik alanı ziyaretçilere uygun şekilde hazırlanmaya devam ediyor.

organizasyon ve saha çalışmaları:

Babadağ Belediyesi öncülüğünde ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen hazırlıklar, ekiplerin sahada yaptığı düzenlemelerle ilerliyor. Belediye Başkanı Murat Kumral çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden organizasyonun son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Kumral, festivalin Babadağ'ın kültürel mirasını yaşatmada önemli bir role sahip olduğunu vurguladı ve tüm hemşehrileri etkinliğe davet etti.

Yerel üreticiler, gönüllüler ve kurumlar arasındaki iş birliği sayesinde festivalin hem geleneksel tatları yaşatması hem de toplumsal dayanışmaya katkı sağlaması hedefleniyor. Katılımcılar, hazırlık sürecinde yapılan düzenlemeler hakkında belediyeden detaylı bilgi alabilecek.

BABADAĞ BELEDİYESİ VE HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN BABADAĞ GELENEKSEL...

BABADAĞ BELEDİYESİ VE HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN BABADAĞ GELENEKSEL KEŞKEK FESTİVALİ, BU YIL 27’NCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK. BAŞKANI MURAT KUMRAL, FESTİVALİ ÖNCESİNDE YÜRÜTÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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