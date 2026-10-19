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Babadan miras yollarda: Yazıcıoğlu babasının makam aracıyla anılarını canlandırdı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Vali Recep Yazıcıoğlu’nun kullandığı 60 RY 001 plakalı araçla hazırlanan siyah-beyaz kliple anısını paylaştı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Caner Şahin

Babadan miras yollarda: Yazıcıoğlu babasının makam aracıyla anılarını canlandırdı

Tokat’ta yad edilen bir hatıra

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’na ait anıları yaşatmak için sıra dışı bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından yayınladığı klipte, babasının Tokat’ta görevliyken kullandığı 60 RY 001 plakalı Mitsubishi marka arazi aracıyla yollara çıktığı anlar yer aldı.

Görüntülerin dili ve mesajı:

Klip siyah-beyaz görüntülerle kurgulanmış; açılışta "Gidemediğiniz yer sizin değildir" sözü kullanılıyor. Araç; ağaçlarla çevrili kırsal yollar, Tokat’ın doğal güzellikleri ve şehir manzaraları eşliğinde ilerlerken hem araç içinden hem de havadan çekimler yer alıyor. Görüntüler, geçmişe duyulan saygı ve hatıraları tazeleme niyetini ön plana çıkarıyor.

Paylaşımın duygusu ve amaç:

Paylaşımda Başkan Yazıcıoğlu, babasına ilişkin anılarını seslendirerek, "Yarım kalan hikâyeyi tamamlamak için" ifadesine yer verdi. Klip hem kişisel bir anma hem de Tokat halkıyla paylaşılan kolektif bir hatırlama niteliği taşıyor. Video, geçmişe bağlılık ile güncel belediye vizyonu arasında duygusal bir köprü kuruyor.

Paylaşım, babasının hatırasını toplumla buluşturma ve mirası görünür kılma çabası olarak değerlendirilebilir; kullanılan araç ve görsellik, anının somut bir simgesi olarak öne çıktı.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU, BABASI MERHUM VALİ RECEP YAZICIOĞLU’NUN TOKAT’TA...

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU, BABASI MERHUM VALİ RECEP YAZICIOĞLU’NUN TOKAT’TA GÖREV YAPTIĞI DÖNEMDE KULLANDIĞI MAKAM ARACIYLA YOLLARA ÇIKTIĞI KLİBİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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